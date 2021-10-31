Mustafa Varank, Sakarya'da ziyaret ettiği fabrikada kaynak yaptı

Mustafa Varank, Sakarya'da ziyaret ettiği fabrikada kaynak yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sanayi bölgelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleme ve sorunları tespit etmek için yaptığı ziyaretleri Sakarya'da sürdürdü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Gedik Kaynak ve Döküm Fabrikası'na ziyarette bulundu.

Kaynak ve döküm üretim alanlarını gezen Bakan Varank, fabrikanın yönetim kurulu başkanı Hülya Gedik'ten faaliyetler hakkında bilgi aldı.

SEPERATÖR KAPAK İMALATINI İNCELEDİ

İşçilerle bir süre sohbet eden Varank, yaklaşık 1.500 derece sıcaklıkla dökülen seperatör kapak imalatını izledi.

BAKAN VARANK, FABRİKADA KAYNAK YAPTI

Bakan Varank, kaynak ve döküm sektöründe faaliyet gösteren bu fabrikayı ziyaretinde kaynak gözlüğü ve eldiven takarak, bir süre plakaları kaynak işlemiyle birleştirdi.

İSMİNİN YAZILI OLDUĞU PLAKA İLE KELEBEK VANA TAKDİM EDİLDİ

Gedik, ziyaret sonunda Varank'a isminin yazılı olduğu plaka ile kelebek vana takdim etti.

Bakan Varank'ı, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve diğer ilgililer karşıladı. Varank'a ziyaretinde, Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de eşlik etti.