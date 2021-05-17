Euro
10.1845
-0.84%
Dolar
8.3631
-1.09%
Altın
497.52
-0.73%
Borsa
1.449
0.53%
Bitcoin
376.000
-10.04%
EXEN Coin
40.19
6.60%
22ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 22 C

    Mustafa Varank: Sanayi sektörünün performansı istihdama katkı sunuyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sanayi sektörünün başarılı performansının istihdama katkı vermeye devam ettiğini bildirdi.
    • AA
    • 17.05.2021 - 12:53
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 13:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mustafa Varank: Sanayi sektörünün performansı istihdama katkı sunuyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Twitter üzerinden sanayi sektörü kayıtlı istihdam sayısı grafiği paylaşarak "üreterek büyüyeceğiz" açıklamasını yaptı.

    "ÜRETEREK BÜYÜYECEĞİZ"

    Bakan Varank, yayınladığı mesajda sanayiden kaynaklanan istihdam artışına vurgu yaparak "Sanayi sektörünün başarılı performansı istihdama katkı vermeye devam ediyor.

    MARTTA SANAYİ SEKTÖRÜNDE KAYITLI İSTİHDAM 4.5 MİLYON KİŞİ

    Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre 392 bin artarak 4 milyon 597 bin oldu." diyerek sanayiden kaynaklanan istihdam artışına vurgu yaptı.

     

    Mustafa Varank: Sanayi sektörünün performansı istihdama katkı sunuyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir