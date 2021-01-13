Mustafa Varank: Sanayi üretimi en çok artan ülkelerden biriyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kasım ayı sanayi üretim rakamlarını değerlendirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabı üzerinden bugün açıklanan sanayi üretim rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Varank, sanayi üretiminin yaşanan tüm zorluklara rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

"SANAYİ ÜRETİMİ EN ÇOK ARTAN ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

Varank, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kasım döneminde sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Kasım 2020 itibarıyla Ocak 2018`den bugüne en yüksek yıllık değişim oranına ulaştık. Sanayi üretimindeki yükselişi sürükleyen en önemli faktörlerden birinin aylık yüzde 13,7'lik artışla yüksek teknoloji ürünlerinin olması oldukça önemli. Son dönemde başlattığımız yüksek teknoloji yatırım hamleleriyle, bu artışı kalıcı hale getirmek temel önceliğimiz. Sağlıklı, sürdürülebilir ve kalıcı büyüme için yüksek katma değerli üretimi desteklemeye devam edeceğiz.

"SALGINA RAĞMEN ELDE EDİLEN BU BAŞARI TAKDİRE ŞAYAN"

Pandemi sürecinde global talep artışı yaşanan dayanaklı tüketim mallarının üretimi, kasım ayında yıllık yüzde 22,2 artarak ihracatımıza da ciddi bir katkı sağladı. Diğer taraftan sermaye malları üretiminde bir önceki aya göre yaşanan yüzde 3,6'lık güçlü artış, yatırım iştahının önümüzdeki dönemde de devam edeceğine işaret ediyor. Sanayi sektöründeki çeşitlendirme ve olağanüstü durumlara adaptasyon kabiliyeti Türkiye'yi diğer ülkelerden olumlu yönde ayrıştırmıştır. Tüm dünyada ekonomilerin tarihi daralmalar yaşadığı bir dönemde sanayimizin salgına rağmen gösterdiği bu başarı takdire şayandır.

"2021 TÜRKİYE İÇİN SIÇRAMA YILI OLACAK"

Büyümenin öncü göstergelerinden olan Sanayi Üretim Endeksi`nde ekim ve kasım aylarında gerçekleşen artış; yılın son çeyreğini güçlü, 2020 yılını ise pandemi şartlarına rağmen pozitif büyümeyle tamamlayacağımıza işaret ediyor. Ekonomi yönetimi olarak tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde hayata geçirmeye hazırlandığımız hukuk ve ekonomi alanındaki reformlar ve aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmelerle 2021 inşallah Türkiye için bir sıçrama yılı olacak."

Öte yandan, paylaşımda güncel grafiklere de yer verildi.