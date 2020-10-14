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    Mustafa Varank: Sanayileşme İcra Komitesi'ni kuruyoruz

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti, Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz.
    • AA
    • 14.10.2020 - 15:47
    • Güncelleme : 14.10.2020 - 15:47
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    Mustafa Varank: Sanayileşme İcra Komitesi'ni kuruyoruz

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti, Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz.

    Sanayi ve teknoloji politikalarının bugünü ve geleceği, devletimizin en üst makamı tarafından sahipleniliyor.

    Sanayileşme İcra Komitesi ile mevcut kabiliyetlerimizi daha üst basamaklara taşıyacak küresel rekabetin vazgeçilmez bir oyuncusu olacağız."

     

    AYRINTILAR GELECEK...

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