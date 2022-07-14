Mustafa Varank, satılan akaryakıt miktarı artışına vurgu yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter adresinden bir tablo paylaşarak geçen yıl ve bu yılı akaryakıt satışları acısından kıyasladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından 2021 ve 2022 yılını satılan benzin, motorin, fuel oil ve otogaz miktarlarını karşılaştıran bir tablo yayınladı.

Akaryakıt tüketimi geçen yıla göre arttı

Tablodaki veriler incelendiğinde geçen yılın koronavirüs salgınının etkisinde olduğu düşünüldüğünde, akaryakıt tüketiminin normalleşme ile birlikte bu yıl daha fazla arttığı gözlemleniyor.

İlk dört ayda 274 bin metreküp daha fazla benzin tüketildi

Bakan Varank'ın yayınladığı tabloya göre, 2021'in ilk dört ayında 926 bin metreküp benzin satılıyorken, bu sayı 2022'in ilk dört ayında tüketim 1,2 milyon metrekübe yükseliyor. Böylelikle bu yıl 274 bin metreküp daha fazla benzin kullanıldığı ortaya çıkıyor.

Varank'ın paylaşımına göre, bu yıl geçen yıldan 240 bin metreküp daha fazla motorin, 8 bin 100 ton daha fazla fuel oil ve 28 bin ton daha çok otogaz tüketildi.

Geçen yıl ve bu yıl satılan akaryakıt miktarları:

2021 (ilk dört ay) satılan benzin: 926 bin metreküp

2022 (ilk dört ay) satılan benzin: 1,2 milyon metreküp

2021 satılan motorin: 8,74 milyon metreküp

2022 satılan motorin: 8,98 milyon metreküp

2021 fuel oil: 8 bin 900 ton

2022 fuel oil: 17 bin ton