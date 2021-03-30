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    Mustafa Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin bugün açılışı yapılan yatırımla, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geleceğini ifade etti.
    • AA
    • 30.03.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 12:21
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    Mustafa Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İvedik OSB'de, Grafen Seri Üretim Tesisisi'nin açılış törenine katıldı.

    Varank burada yaptığı açılış konuşmasında yerli bir firmanın yaptığı çalışmalarla dışa bağımlı olmadan kendi patenti ile ve düşük maliyetle gerçekleştireceği faaliyetlerin ülkemiz için önemine değindi.

    Mustafa Varank

    "GRAFENİ SERİ ÜRETEBİLEN 10 ÜLKEDEN BİRİ"

    Varank  açılışta grafen maddesinin önemine değinerek, "Türkiye, bugün açılışını yaptığımız yatırımla (Grafen Seri Üretim Tesisi) , grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor. Çevre dostu, düşük maliyetle ve endüstriyel boyutta üretim yapacak tesis, kapasitesiyle dünyanın en büyük grafen üretim merkezlerinden olacak." şeklinde konuştu.

    Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor VİDEO

    GENÇLERE TEKNOLOJİ TABANLI İŞLERE YÖNELME TAVSİYESİ

    Varank, ayrıca konuşmasında "Gençlere tavsiyemiz özellikle teknoloji tabanlı işlerde, girişimlerde gayret göstermeleri." şeklinde önerisinde bulundu.

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