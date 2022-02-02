Mustafa Varank, Türkiye'nin teknoloji yarışındaki yol haritasını anlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'yi teknoloji ve sanayi alanında küresel bir aktör haline getirmek için çalıştıklarını belirterek hedefleri sıraladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siyaset, bünyesinde hazırlanan Kriter dergisinin şubat sayısında, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'a verdiği röportajda, Türkiye'nin teknoloji yarışındaki yerine ve yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ KÜRESEL PİYASADA REKABET GÜCÜNÜ ARTIRDI"

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla küresel piyasalarda rekabet gücünü artırdığına dikkati çeken Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi'ni adeta bir milli mücadele olarak görüyoruz ve ülkemizi teknoloji ve sanayi alanında küresel bir aktör haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede kritik teknolojileri yerli ve milli olarak geliştirmek, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunmak, özgün ve yenilikçi üretimle küresel değer zincirlerindeki payımızı artırmak en önemli hedeflerimiz." bilgisini verdi.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN YOLU EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIKTAN GEÇİYOR"

Varank, büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunun ekonomik ve teknolojik bağımsızlıktan geçtiğine işaret etti.

Hayata geçirdikleri Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile ithal edilen 919 kritik ürünün Türkiye'de üretileceğini belirten Varank, bu programla hedefin 50 milyar dolarlık ithalatın önüne geçmek olduğunu vurguladı.

Varank, Türkiye'nin uluslararası alanda öncü olabilecek iş modelleri, ürünler ve hizmetler çıkarabilmesinin, güçlü bir girişimcilik ekosistemine sahip olmasına bağlı olduğunu, son 15 yıldaki yatırımlarla ülkenin girişimci dostu bir ekosisteme sahip olmasını sağladıklarını belirtti.

Bu yatırımlarda Ar-Ge ve inovasyonun öncelikli paya sahip olduğuna işaret eden Varank, startupların finansmana erişimlerini kolaylaştırmak için hayata geçirdikleri fonlara değindi.





"2023'TE İMALAT SANAYİ İHRACAT HEDEFİ 210 MİLYAR DOLAR"

Varank, 2022'nin ihracatta Türkiye'nin yılı olacağını öngördüklerini belirterek, 2022 ihracat hedefini 250 milyar dolar olarak revize ettiklerini, 2023'te imalat sanayi ihracatının yüzde 34 artışla 210 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini bildirdi.

İhracattaki orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin payının önemine işaret eden Varank, "Bu husustaki hedefimiz 2023'e kadar imalat sanayi ihracatında orta yüksek teknoloji ürünlerinin payını yüzde 44,2'ye, yüksek teknoloji ürünlerin payını yüzde 5,8'e çıkarmak olacak." bilgisini verdi.

Varank, OSB'lerin nicelik ve nitelik gelişimini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalara değinerek, OSB'lerin sayısının 332'ye ulaştığını, altyapı inşaatlarını tamamlayarak üretime geçen OSB'lerde doluluk oranının yüzde 83'leri bulduğunu, buralarda yaklaşık 2,2 milyon kişinin istihdam edildiğini ve boş parsellerin tamamında fabrika inşaatlarının tamamlanmasıyla bu sayının 2,5 milyona ulaşacağını belirtti.