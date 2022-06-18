Tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin en verimli kentlerinden olan Muş'taki büyükbaş hayvan et, süt ve hayvansal gıdalarından sağlanan gelir, ülke ekonomisine 10 milyar 100 milyon lira destek katıyor.

Muş, tarım ve hayvancılıkta sağladığı verimle birlikte ülke ekonomisine her yıl milyarlarca lira destek sağlıyor.

Devlet destekleriyle günden güne artan gelişimiyle birlikte tarım ve hayvancılıkta ülke ekonomisinin vazgeçilmezlerinden oluyor.

335 bin büyükbaş hayvan varlığıyla ülke genelinde 15. sırada olan Muş, ülke ekonomisine de katma değer sağlıyor.

10 milyar 100 bin TL'lik katkı sağlıyor

Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, Muş’ta 335 bin büyükbaş hayvan varlığı bulunduğunu söyledi. 74 bin üzerinde buzağı, 7 bin 500 üzerinde manda ve 254 bin civarında süt ile et hayvanı bulunduğunu ifade eden Gün, "Özellikle 10 bin ton üzerinde et, 320 bin ton üzerinde süt Muş’a kazandırılmaktadır. Hayvan varlığı olarak 6 milyar 700 milyon TL, et verimi olarak 1 milyar TL, süt verimi olarak da 2 milyar 400 milyon TL gibi bir katkı sağlamaktadır.

Özellikle buzağı ölümlerinin önlenmesiyle hem hayvan varlığı olarak bir miktar artışımız olurken, hem de suni tohumlamayla bu artışı devam ettirmekteyiz. Bunun yanında elde edilen verimle Muş iline büyük bir katkı sağlanmaktadır." dedi.

Muş'taki büyükbaşlar, yurda 10 milyar TL'den fazla katkı sağlıyor VİDEO

