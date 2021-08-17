Müşteriler satın alacakları sebzeleri kendi elleri ile topluyor

İstanbul’da Arnavutköy ilçesinde bulunan tarlayı gören vatandaşlar, ellerine aldıkları poşet ve sepetlere, kendi elleriyle topladıkları sebzeleri satın alıyor.

Tarladan ellerimizle ürün seçerek, poşetlere doldurup sonra parasını ödemek, alışveriş yaparken edindiğimiz alışkanlıkları ters düz eden bir yenilik getiriyor. Hele İstanbul'un ortasında yaşanan bu deneyim bazılarımızı ise memleket havası ile buluşturuyor. Çocukların alışveriş yaparken yaşadıkları deneyim ise görülmeye değer.

Dalından kopardıkları organik ve taze ürünleri bu şekilde satın alan vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nın hemen yanı başında böyle bir uygulamanın olmasından dolayı oldukça memnun.

DOMATES, BİBER, PATLICANI ELLERİ İLE TOPLAYANLAR PARASINI ÖDEYİP TARLADAN ÇIKIYOR

Arnavutköy ilçesine bağlı Dursunköy Mahallesi’ndeki tarlada, domates, biber, patlıcan, fasulye, karpuz, semizotu, marul gibi sebzeler bulmak mümkün.

Vatandaşlar yol kenarındaki tarlayı görünce ellerine aldıkları poşetlerle tarlaya girerek diledikleri üründen toplayabiliyor.

“İNSANLAR SEBZEYİ KENDİLERİ TOPLADIKLARINDA MUTLU OLUYOR”

İstanbul gibi metropol bir şehirde tarım ve hayvancılığı yaşatmayı istediklerini söyleyen tarla sahipleri, bu ve benzeri uygulamaların desteklenmesini istiyor.

Tarla sahipleri, “Dalından organik ürünleri vatandaşlar kendi elleriyle toplayınca daha bir mutlu hissediyorlar kendilerini. 2 yıldır bu uygulamayı yapıyoruz ve müşterilerimiz de oldukça memnunlar bu durumdan." diyor.

AYLIŞVERİŞ YAPANLAR İÇİN TARLADAN SEBZE TOPLAMAK MEMLEKET HAVASI ALMAYA BENZİYOR

Çocuklarıyla birlikte tarladaki ürünlerden toplayan aileler ise, “Burası aynı memleket havası gibi. Anadolu'daki köylerimizde bağ ve bostanlardan sebze ve meyve topladığımız günleri hatırlattı bizlere. Ürünler oldukça taze ve fiyatlar da gayet makul.

ÇOCUKLAR İÇİN DE BİR FARKLILIK

Çocuklarımız için de farklı bir deneyim oluyor. Onlar da tarladan kendi elleriyle topluyor ürünleri, olgunlaşmış mı yoksa henüz ham mı ayırt etmeye çalışıyorlar. Güzel bir uygulama.” dediler.