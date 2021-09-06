Müteahhitler, çimento fiyatlarının düşmesini bekliyor

Resmi Gazete'de yayınlanan çimento ara maddesindeki ihracatın kayıt altına alınması kararının ardından sektör temsilcileri, fiyatların düşürülmesi ile ilgili beklentiye girdi.

Müteahhitler, çimento fiyatlarında gerçekleşen yükselişin ardından bu alanda getirilen bazı ihracat kısıtlamalarının fiyatlara düşüş olarak yansımasını bekliyor.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, Ticaret Bakanlığı'nın "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ"inin yansımalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"KLİNKERİN TEBLİĞDE YER ALMASI SEVİNDİRİCİ"

Tebliğ kapsamına çimentonun ardından klinkerin de dahil edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Tellioğlu, Ticaret Bakanlığı'ndan çimento fiyatlarının makul seviyeye inmesinin sağlanması için bütün enstrümanlarını kullanmasını beklediklerini söyledi.

"BOYKOT KARARINDA ISRARCIYIZ"

Tellioğlu, şöyle konuştu: "Çimento fiyatlarında aylardır önlenemez fahiş fiyat artışlarına karşı yapılan bütün iyi niyetli girişimlerden sonuç alamadık. Buna karşı son çare olarak üyelerimize boykot çağrısı yaptık. Ticaret Bakanlığı'nın tebliğle attığı önemli adımı destekliyoruz ancak çimento fiyatları düşmedikçe boykot kararımızdan geri adım atmayı düşünmüyoruz. Fiyatlar makul seviyeye inerse bu kararımızdan vazgeçebiliriz."

"DAHA UCUZ EV MALİYETİ İÇİN FİYATLARIN DÜŞMESİ GEREK"

Çimento fiyatının sadece müteahhitlerin meselesi olmadığını vurgulayan Tellioğlu, "Çimento mamulleri, inşaat ve betonarmenin yanı sıra başta yürüdüğümüz yollar ve kaldırımlar olmak üzere, en az 20-30 kalemde kullanılmaktadır. Ayrıca vatandaşımızın uygun fiyatlarda konuta erişimi açısından son derece önemlidir. Daha ucuz ev maliyeti için çimento fiyatlarının düşmesi elzemdir." dedi.