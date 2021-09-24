Müteahhitler iş bırakma eylemini bitirdi

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tellioğlu, çimento sektöründeki fiyat artışlarına tepki olarak başlattıkları iş durdurma eyleminini bugün saat 17.00'de sonlandıracaklarını iletti.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, Türkiye ekonomisinin stratejik sektörleri arasındaki inşaat sektörünü en çok etkileyen girdi mallarının başında çimentonun geldiğini belirterek, bu nedenle Eylül'de başlattıkları "iş durdurma eylemini" bugün saat 17.00'de sonlandıracaklarını bildirdi.

“BOYKOT KARARI ÇİMENTOYA GELEN FAHİŞ ZAMLARDAN KAYNAKLANDI”

Bu sebeple çimentoya yapılan fahiş zamlara karşı boykot ve iş durdurma kararı aldıklarını hatırlatan Tellioğlu, şöyle devam etti:

"Boykot ve iş durdurma eylemimiz, Türkiye kamuoyunun dikkatini çekmiş, fahiş fiyat artışları Sayın Cumhurbaşkanı'nın günlük siyasi açıklamalarında yer bulmuştur. Cumhurbaşkanımızın fahiş fiyat artışlarıyla ilgili başlattığı takip sürecini ve önleyici tüm tedbirleri destekliyoruz.

"TALEBİMİZ ÇİMENTODA ÖNCELİKLİ İÇ PAZAR İHTİYACININ ÜLKEMİZDE ENFLASYONLA DOĞRU ORANTILI FİYAT İSTİKRARININ SAĞLANMASI"

Ayrıca Resmi Gazete'nin 7 Eylül tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğinde söz konusu listeye eklenen çimento ve klinker mallarında öncelikli iç pazar ihtiyacının ülkemizde enflasyonla doğru orantılı olacak şekilde fiyat istikrarının tam anlamıyla bir an önce sağlanmasını temenni ediyoruz.

EKONOMİK BÜYÜME FİYAT İSTİKRARI İLE SAĞLANACAK

Ülkemiz ekonomisinin büyümesi kavga ve kaos ile değil sürdürülebilir üretim şartlarına, dengeli ekonomi ve sağlıklı fiyat istikrarıyla mümkün olacaktır."

“MAKUL MALİYETLERLE İNŞAATLARIN BİR AN ÖNCE ÜRETİME GEÇMELERİ GEREKİR”

Tellioğlu, sivil toplum örgütü olmanın gereği olarak fahiş fiyat artışlarına asla boyun bükmeyeceği, izin vermeyeceğimizi, üyelerimizin hak ve menfaatlerini yasal zeminde ve demokratik şartlarda her zaman arayacağımızı buradan bir kez daha kamuoyu ile paylaşarak, 9 Eylül'de başladığımız boykot ve iş durdurma eylemimizi bugün saat 17.00'de sonlandırıyoruz. Bundan sonraki sorumluluk tamamen hükümetin ve ilgili kurumlarındır. Makul maliyetlerle inşaatların bir an önce üretime geçmeleri gerekir, aksi durumda konut fiyatları ve kira artışlarının önüne geçilemeyecektir."