Müteahhitler yurt dışında bugüne kadar 482 milyar dolarlık iş üstlendi Türk müteahhitlik sektörünün, 1972'den bu yılın temmuz sonuna kadar 134 ülkede 11 bin 768 projeyi hayata geçirdiği bildirildi. Rusya ise bu konuda en fazla iş birliği kurulan ülke oldu.

AA

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türk müteahhitlik sektörü, 1972'den bu yılın temmuz sonuna kadar 134 ülkede 482 milyar dolar değerinde 11 bin 768 projeyi hayata geçirdi.

Sektör, 2020'de 16,2 milyar dolar değerinde 371 iş üstlendi.

2021'de ise Türk firmalarının yurt dışında üstlendiği projelerin toplam bedeli 30,7 milyar dolara çıktı. Bu dönemde üstlenilen proje sayısı 443 olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışı müteahhitlik sektörü, küresel sorunlardan etkilendi

Yurt dışı müteahhitlik sektörü, 2022'yi de küresel ekonomik sorunlar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde geçirdi.

Bu dönemde sektörün üstlendiği proje sayısı 492, toplam proje bedeli 19,1 milyar dolar oldu. Geçen yıl üstlenilen projelerin ortalama bedeli 38,8 milyon dolar olarak hesaplandı.

2023'ün ilk 7 ayındaki projeler

Sektör, 2023'ün ocak-temmuz döneminde ise 120 proje üstlendi. Bu dönemde üstlenilen projelerin bedeli 8 milyar 933 milyon 299 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 7 ayında üstlenilen projelerin ortalama bedeli ise 74,4 milyon dolar olarak hesaplandı.

Rusya yüzde 20,3'lük payla ilk sırada

Müteahhitlik firmalarınca 1972 yılından bugüne kadar yurt dışında üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında Rusya yüzde 20,3'lük payla ilk sırada yer aldı. Söz konusu ülkede bugüne kadar 97,9 milyar dolarlık proje hayata geçirildi.

Türkmenistan ikinci sırada

Rusya'yı yüzde 10,6'lık payla Türkmenistan takip ederken üstlenilen projelerin tutarı 50,8 milyar dolar oldu.

Irak yüzde 6,9'luk pay ve üstlenilen 33,2 milyar dolarlık projeyle üçüncü sırada yer aldı.

Bu ülkeleri, 30,2 milyar dolarlık projeyle Libya ve 27,9 milyar dolarlık projeyle Kazakistan izledi.

Sektör, Suudi Arabistan'a odaklandı

Sektörün daha fazla pay almak için odaklandığı Suudi Arabistan pazarı da yüzde 5,2'lik pay ve 25,1 milyar dolarlık proje bedeliyle öne çıktı.

Suudi Arabistan ile Türkiye'nin ekonomi yönetimi arasındaki iş birlikleri artmaya devam ediyor.

Katar'da bu dönemde 19,9 milyar dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise 12,5 milyar dolarlık proje üstlenildi.

30,7 milyar dolarlık havalimanı projesi

Türk müteahhitler, bugüne kadar yurt dışında 34,7 milyar dolarlık ticaret merkezi ve 30,7 milyar dolarlık havalimanı projesi gerçekleştirdi.

"Türkiye ikinci sırada"

Öte yandan, uluslararası sektör dergisi Engineering News Record (ENR) tarafından açıklanan "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi"nde Türkiye ikinci sırada yer alıyor.