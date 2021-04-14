Muz, dünyada bilinen en eski meyvelerden biri

Dünyada ve ülkemizde önemli bir besin kaynağı olarak üretilip tüketilen ve dış ticareti yapılan muza ait bilgiler bir çalıştay düzenlenerek incelendi.

Antalya Ticaret Borsası, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Antalya Tarım Konseyi’nin iş birliğinde düzenlenen ve 6 gün devam eden muz e-çalıştayı sona erdi.

MUZ, DÜNYADA 135 ÜLKEDE ÜRETİLİYOR

Bilinen en eski meyvelerden biri olan muzun dünyada 135 ülkede üretildiği belirtilen raporda, üretim miktarı olarak buğday, mısır ve pirincin ardından 4’üncü sırada olduğu, meyveler arasında ise birinci sırada olduğu kaydedildi.

BİRÇOK ÜLKENİN TEMEL İHTİYAÇ ÜRÜNÜ

Rapora göre, muz dünya bitkisel ürünler ticaretinde ilk sıralarda yer alırken, birçok ülkenin temel ihraç ürünü. Dünya nüfusundaki artış, kişi başına gelir artışı, B6, C vitamini, potasyum ve proteince zengin olması gibi nedenlerle muz ticaretinin sürekli artış eğiliminde olduğu belirtilen raporda, dünya muz üretiminin 2019 yılında 116 milyon 800 bin tona ulaştığı, FAO’ya göre muz üretiminin 2029 yılında 132 milyon 600 bin tona ulaşacağının öngörüldüğü kaydedildi.

ABD, ÇİN, BELÇİKA VE HOLLANDA MUZ İTHALATINDA ÖNDER

Rapora göre, Hindistan muz üretiminde 2019 yılında 30 milyon 500 bin ton üretimle dünya üretiminde yüzde 26 payla ilk sırada yer alıyor, muz ticaretinin ihracat değeri 13 milyar 500 milyon dolar, dünyada muz ithalatı yapan ülkelerin başında ABD, Çin, Belçika ve Hollanda geliyor.

TÜRKİYE, EKVATORA EN UZAK MUZ ÜRETİCİSİ

Raporda Türkiye’de muz üretimi ve ticaretinin durumu da özetlendi. Türkiye’nin ekvatora en uzak muz üretilen ülke olduğu belirtilen raporda, Türkiye’de 111 bin 544 dekar alanda 728 bin ton muz üretildiği kaydedildi. Türkiye’de kişi başı muz tüketiminin 7 kilogram olduğu, kendine yeterlilik oranının ise yüzde 77 olduğu bildirildi. Rapora göre, muz üretim alanı son 5 yılda yaklaşık 2 kat artarken, verim 0,4 kat ve üretim miktarı ise 2,5 kat arttı.

ÖRTÜ ALTINDA MUZ ÜRETİMİ 5 YILDA 3.5 KAT ARTTI

Örtü altı muz üretimi ise 3,5 kat artış gösterdi. Destekler ve krediler, bir yılda ürün alınabilmesi, yüksek verim, düşük işçilik muz üretimini teşvik eden unsurlar.

HATAY VE MANİSA HATTINDAKİ TÜM İLLERDE ÜRETİM VAR

Rapora göre, Hatay ile Manisa hattındaki tüm illerde muz üretimi yapılıyor. Mersin’de 2020 yılında 56 bin 500 dekar alanda 405 bin ton, Antalya’da ise 51 bin dekar alanda 297 bin ton muz üretildi. Örtü altı muz üretiminin yüzde 29’una sahip Antalya’da toplam tarım alanlarının yüzde 10’unda muz üretiliyor. Manavgat ise en yüksek muz yatırımının yapıldığı ilçe.

“KORUMA OLMAZSA REKABET EDEMEYİZ”

Muz e-çalıştayının sonuç bildirgesinde ise önemli saptamalara yer verildi. Bildirgede, Türkiye’de muz üretim maliyetinin diğer ülkelere kıyasla daha yüksek olduğu, muzun yüksek gümrük vergi oranları ile korunduğuna dikkat çekilirken, “Muzda koruma olmadığında muz üretimi ithal muz ile rekabet edemeyecektir” uyarısında bulunuldu. Muzdaki ithalatın yurt içi üretimi olumsuz etkilediği kaydedilen bildirgede, muz üretiminde bilgi eksikliği, girdi fiyatları, kalite, pazarlama, etkinsiz üretici örgütlenmesi gibi sorunlar bulunduğu belirtildi.