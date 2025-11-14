Müze ve ören yerlerini yaklaşık 29 milyon 700 bin kişi ziyaret etti

- Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya Müzesi'nin yeniden inşası hakkında bilgi verdi.
- Bakan Ersoy, 29 milyon 700 bin kişinin müze ve ören yerlerini ziyaret ettiğini açıkladı.
- Tarihi Haydarpaşa Garı'nda bir Arkeoloji Müzesi açılması planlanıyor.
Plan ve Bütçe Komisyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin görüşülmesi sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sunumunda yeniden inşa edilecek Antalya Müzesi'ne ilişkin şunları kaydetti:
Antalya Müzemizi, çok daha fazla eserimizin sergilenmesine olanak verecek çağdaş müzecilik anlayışıyla 2026 yılında halkımızla buluşturacağız. Çağdaş müzecilik sembolü haline gelecek yeni Antalya Müzesi'nde kapalı alan 9 bin 500 metrekareden tam 19 bin 500 metrekareye çıkacak. Mevcut alan böylece neredeyse ikiye katlanacak. Açık alan da modern müzecilik anlayışı ile 22 bin 677 metrekare ile güncellenecek. Yeni müzenin sergi alanlarında yaklaşık yüzde 164'lük bir artış olacak. Mevcut 4 bin 172 metrekarelik sergi alanı, 11 bin metrekareye yükselecek. Böylelikle depoda sergilenmeyi bekleyen eserlerin büyük bölümü ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.
HAYDARPAŞA VE SİRKECİ GARLARI
Haydarpaşa ve Sirkeci garlarında dönüşüm sürecinin devam ettiğini belirten Ersoy, uluslararası restorasyon ilkeleri ve bilim kurulu eşliğinde yürütülen bu sürecin sonunda Tarihi Haydarpaşa Garı'nda tren taşımacılığı sürerken Anadolu Yakası'nın ilk Arkeoloji Müzesi'ni, Haydarpaşa'da hayata geçireceklerini anlattı.
Ersoy, proje kapsamında tarihi binaların restorasyonunu, millet bahçesini, sergi alanlarını ve arkeoloji müzesini kapsayan ilk etabın açılışını 2026 yılı içerisinde yapmayı planladıklarını söyledi.
"2025 YILINDA YURT DIŞINDAN 109 ESERİ ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK"
Kültür varlıklarıyla ilgili çalışmaların sadece bugünle sınırlı olmadığını vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
Gerek diplomatik gerekse de hukuki yollardan yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, son olarak iadesini sağladığımız eserlerle birlikte, 2025 yılında yurt dışından 109 eseri ülkemize kazandırdık. 2002-2025 yılları arasında yurt dışından getirilen 13 bin 377 eserin 9 bin 62'si 2018 yılı sonrasında ülkemize kazandırıldı. 2025 yılı itibarıyla 217 müze, 146 düzenlenmiş ören yeri ile hizmet vermekteyiz. Bunların yanı sıra bugün sayısı 448'e ulaşan Bakanlığımız denetiminde faaliyet gösteren özel müze bulunmaktadır. Bu özel müzelerde toplamda 285 bin 348 kayıtlı eser yer almaktadır. 2025 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerlerini yaklaşık 29 milyon 700 bin kişi ziyaret etmiştir.