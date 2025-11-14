Müze ve ören yerlerini yaklaşık 29 milyon 700 bin kişi ziyaret etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Plan ve Bütçe Komisyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin görüşülmesi sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sunumunda yeniden inşa edilecek Antalya Müzesi'ne ilişkin şunları kaydetti:

Antalya Müzemizi, çok daha fazla eserimizin sergilenmesine olanak verecek çağdaş müzecilik anlayışıyla 2026 yılında halkımızla buluşturacağız. Çağdaş müzecilik sembolü haline gelecek yeni Antalya Müzesi'nde kapalı alan 9 bin 500 metrekareden tam 19 bin 500 metrekareye çıkacak. Mevcut alan böylece neredeyse ikiye katlanacak. Açık alan da modern müzecilik anlayışı ile 22 bin 677 metrekare ile güncellenecek. Yeni müzenin sergi alanlarında yaklaşık yüzde 164'lük bir artış olacak. Mevcut 4 bin 172 metrekarelik sergi alanı, 11 bin metrekareye yükselecek. Böylelikle depoda sergilenmeyi bekleyen eserlerin büyük bölümü ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

HAYDARPAŞA VE SİRKECİ GARLARI

Haydarpaşa ve Sirkeci garlarında dönüşüm sürecinin devam ettiğini belirten Ersoy, uluslararası restorasyon ilkeleri ve bilim kurulu eşliğinde yürütülen bu sürecin sonunda Tarihi Haydarpaşa Garı'nda tren taşımacılığı sürerken Anadolu Yakası'nın ilk Arkeoloji Müzesi'ni, Haydarpaşa'da hayata geçireceklerini anlattı.

Ersoy, proje kapsamında tarihi binaların restorasyonunu, millet bahçesini, sergi alanlarını ve arkeoloji müzesini kapsayan ilk etabın açılışını 2026 yılı içerisinde yapmayı planladıklarını söyledi.

"2025 YILINDA YURT DIŞINDAN 109 ESERİ ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK"

Kültür varlıklarıyla ilgili çalışmaların sadece bugünle sınırlı olmadığını vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: