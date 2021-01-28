Naci Ağbal'dan 2021 yılının ilk enflasyon raporları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ocak ayı enflasyon raporunu sunarak 2021 enflasyon hedefini yüzde 9,4 şeklinde ortaya koydu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, Merkez Bankası ocak ayı enflasyon raporunu açıkladı.

Tüketici fiyatlarının en son aralık ayında aylık 1,25 oranında yükselerek 14,60 olduğunu hatırlatarak, 2021 yılında küresel enflasyon üzerindeki risklerin ağırlıklı olarak yukarı yönlü olduğunun değerlendirildiğini ifade eden Ağbal, "Son dönemde gelişmekte olan ülkelere portföy girişlerinin hızlandığını görmekteyiz." dedi.

ENFLASYON ÜZERİNDEKİ RİSKLER YUKARI YÖNLÜ

Ağbal'ın basın toplantısından aktardığı açıklamaları şöyle:

"2021 yılında küresel enflasyon üzerindeki risklerin ağırlıklı olarak yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon düşük seyretmektedir. Son dönemde gelişmekte olan ülkelere portföy girişlerinin hızlandığını görmekteyiz. İktisadi faaliyet yılın son çeyreğinde de güçlü bir seyir izledi.

Üretim, sipariş ve kapasite kullanım oranları güçlü seyretmiştir. Hizmetler sektöründe de birçok alt sektörde cirolar salgın öncesi düzeyini aştı. Son dönemde salgına bağlı kısıtlamaların hizmetler sektöründeki istihdam üzerindeki etkileri görülmeye başlanmıştır.

Yıllık kredi büyümesi genişlemeye neden olmuştur. Kredi genişlemesi firma kredileri, konut ve ihtiyaç kredilerinde belirtginleşti. Net kredi hacmi 518 milyar olmuştur. Kredi faizleri yükselmeye başlamış kredi ivmelenmesinde önemli yavaşlama sağlanmıştır. Altın dahil M2 para arzı yüzde 33 artışla 833 milyar liraya yükselmiştir. Cari işlemler açığı 38 milyar dolara yükselmiştir.

Cari açık ve sermaye çıkışları rezerv kaybına yol açmıştır. Borçlanma maliyetleri artmıştır. Tüketici enflasyonu yüzde 11,75 seviyesinden 2020 yıl sonunda 14,60 seviyesine yükselmiştir. Tahmin bandının üzerindedir. Temel mal ve gıda belirleyici olmuştur."

2021 ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 9,4

"Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" diyen, Ağbal enflasyon tahmini için "Enflasyonda kalıcı düşüşe 2021'de yüzde 9,4, 2022'de yüzde 7, 2023 sonunda yüzde 5 sonuna gerileyerek istikrar sağlayacağını görüyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

2022 ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 7

Para politikasının sıkı duruşunun enflasyon hedefine ulaşıncaya kadar süreceğini belirten Ağbal, 2022 yılı enflasyon hedefi için yüzde 7 vurgusu yaptı.

Ağbal, "(Enflasyon) Yüzde 5 hedefine varmak amacıyla Para Politikası Kurulu, elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir." diye konuştu.

2023 ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 5

Ağbal hedefe kararlı bir şekilde gidileceğini belirterek, ilgili kurumlarla işbirliği kapsamında "Yüzde 5 hedefine varmak amacıyla Para Politikası Kurulu, elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Ekim Enflasyon Raporu'nda öngörülen enflasyon tahminlerini korumuş olduk. " dedi.

Ağbal, "Paylaştığımız tahmin patikası içinde yüzde 5 hedefine 2023 sonunda ancak ulaşabiliyoruz. Bu hedefe varmak amacıyla 2021 yılında enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı şekilde uygulayacağız." ifadelerini kullandı.



HUKUK VE EKONOMİK ALANDA REFORMLAR ENFLASYON HEDEFİNE YÖNELİK

Hukuk ve ekonomik alanda yapılan reformlara da değinen Ağbal, para politikasındaki sıkı duruşuna devam edileceğini belirtti. Fiyat istikrarının hedefe ulaşmakta çok önemli olduğunu ve birlikte çalışılacak kurumlara da büyük iş düştüğünü aktardı.

ENFLASYON ÜZERİNDEKİ KUR KAYNAKLI ETKİLER AZALACAK

TCMB Başkanı Ağbal, "Döviz kurlarında son aylardaki düşüş, enflasyon üzerindeki kur kaynaklı etkilerin azalacağını göstermektedir." dedi.

“İLAVE SIKILAŞTIRMANIN KARARLILIKLA YAPILACAK”

Ağbal, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda önden ilave sıkılaştırmanın kararlılıkla yapılacağını belirtti.