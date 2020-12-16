Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, '2021 Yılında Para ve Kur Politikası' tanıtım toplantısında enflasyonla mücadeleye değindi.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, video konferans yöntemiyle '2021 Yılında Para ve Kur Politikası' tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantıda sunum yapan Naci Ağbal, göreve atandıktan sonra ilk kez kameralar karşısına geçti.

Sunumunda enflasyonla kararlı mücadele vurgusu yapan Ağbal, 2021'de gerekmesi durumunda parasal duruşun sıkılaştırılacağını belirtti.

"ENFLASYONU DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Ağbal, sunumuna şu ifadelerle devam etti:

"Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme, istihdam ve toplumsal refahın ön koşuludur. Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. TCMB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız.

Enflasyonun ekonomimizi ve ülkemizi etkilediği maliyetler konusunda farkındalığın artırılması ve enflasyon hedeflerinin bütün paydaşlarca sahiplenilmesini önemli görüyoruz.

Naci Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız



"2021 YIL SONU İÇİN ENFLASYON HEDEFİ 9,4"

Enflasyondaki yükselişin temel belirleyicisinin döviz kuru olduğunu görüyoruz. 2021 yıl sonu yüzde 9,4 enflasyon hedefi bizim için elde edilmesi gereken ara hedef niteliğini taşıyor. Hükümetle birlikte belirlenen yüzde 5 enflasyon hedefine bağlıyız.

Bununla ilgili 2023 yılı itibarıyla bütün merkez bankası araçlarını kararlı bir şekilde kullanarak güçlü bir politika koordinasyonu içinde bu hedefi yakalamak için olağanüstü bir çaba sarfedeceğiz.

"PARA POLİTİKASI SADE VE ANLAŞILIR BİR ÇERÇEVEDE OLUŞTURULACAK"

Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler 2021 yılında para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu kılmaktadır. TCMB kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da satım işlemi yapmayacaktır.

Para politikası 2021 yılında sade ve anlaşılır bir çerçevede oluşturulacak ve uygulanacaktır. Dalgalı kur rejimi devam edecek, kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacaktır. TCMB'nin nominal ya da reel bir kur hedefi bulunmamaktadır.

"KARARLI TUTUM VE GÜÇLÜ POLİTİKA..."

Önümüzdeki dönemde TCMB, sistemin fonlama ihtiyacını swap kanalı dahil karşılamaya devam edecektir. İnanıyoruz ki, gelişmeler de buna işaret ediyor, cari işlemler dengesi ve finans kanalında daha ılımlı bir çerçeve gelişecek.

TCMB olarak fiyat istikrarı hedefini sağlama hususunda gösterdiğimiz kararlı tutum ve güçlü politika duruşu neticesinde de özellikle risk primlerinin aşağı gelmesini, fiyat istikrarı ve enflasyonun düşüşünü gören vatandaşlarımızın ters para ikamesini, ters dolarizasyonu başlatmalarını öngörüyoruz.

Ters para ikamesi, ters dolarizasyon bir miktar zaman alsa da bunun oluşmasında esas görev bize düşüyor. Biz doğru işler yaptıkça yurt dışındaki yerleşikler bile TL varlıklara doğru tasarruflarını kaydıracaktır. Bu açıdan önümüzdeki dönemde yerli ve yabancı yatırımcıların döviz arz ve talep gelişmeleri içerisinde TL varlıklarının daha ön plana çıkacağı bir çerçeveyi gördüğümüzü söylemek isterim.

"KAMUOYUNU VE YATIRIMCILARI DOĞRU ŞEKİLDE BİLGİLENDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Swap işlemlerine ilişkin olarak, yıl içinde bir miktar azalma olmasını öngörüyoruz. Bunun aslında Merkez Bankası bilançosunun sağlıklı bir yapıya kavuşması noktasında doğru bir gelişme olmakla birlikte sınırlı olacağını düşünüyoruz.

Merkez Bankası işlemlerine ilişkin tereddütleri gidermek, kamuoyunu ve yatırımcıları doğru bir şekilde bilgilendirmeyi sağlamak amacıyla şeffaflık politikasını nasıl geliştirebiliriz diye çalışma başlattık. Bir kısmıyla ilgili, ocakla birlikte şeffaflık adımları sayılabilecek adımları atmış olacağız."