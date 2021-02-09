Naci Ağbal: Para politikasını yüzde 5 hedefini elde edene kadar koruyacağız

TCMB Başkanı Ağbal, "2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla, yüzde 5 hedefini elde edene kadar koruyacağız." açıklamasını yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki gün sürecek yatırımcı görüşmelerine başladı. TCMB Başkanı Naci Ağbal, yatırımcı toplantıları çerçevesinde ekonomistlerle bir araya geldi.

Ağbal, sıkı para politikası ve finansal koşullardaki sıkılaşma, talep kanalı üzerinden daha ılımlı bir ekonomik aktivite düzeyine yönelim sağlanacağına vurgu yaparak, “Tüm kararlar fiyat istikrarı önceliği ile alınacaktır. Fiyat istikrarı, finansal ve makroekonomik istikrarın temelidir. 2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla, başka bir deyişle, güçlü dezenflasyonist etki yapacak derecede bir para politikası seti ile yüzde 5 hedefini elde edene kadar koruyacağız." dedi.

ALIM İHALELERİ YOLUYLA REZERVLER ARTACAK

Ağbal konuşmasının devamında, "Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi ile birlikte döviz alım ihaleleri yoluyla rezervlerimizi artıracağız." ifadesini kullandı.

Şartlar oluştuğunda, buna yönelik planı da açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade eden Ağbal "Dezenflasyon ve fiyat istikrarı sürecine tüm paydaşların katılımının, eş güdümün ve bütünsel bir yaklaşımın gerekli olduğunu düşünmekteyiz." dedi.







FİYAT İSTİKRARI, FİNANSAL VE MAKROEKONOMİK İSTİKRARIN TEMELİDİR

TCMB Başkanı Ağbal, yatırımcı toplantısında, şunları kaydetti:

"Öngörülebilirlik ve sıkı duruş, enflasyonun düşüş eğilimine girmesine, ülke risk priminin düşmesine, TL tasarrufların özendirilmesine, ters para ikamesinin başlamasına, rezervlerin artış eğilimine ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesine katkı yapacaktır. Tüm kararlar fiyat istikrarı önceliği ile alınacaktır. Fiyat istikrarı, finansal ve makroekonomik istikrarın temelidir."