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- Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Aralık'ta başlayacak
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Aralık'ta başlayacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin ödemelerin tarihini açıkladı.
- DHA
- 06.12.2020 - 13:54
- Güncelleme : 06.12.2020 - 13:59
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ait ödemelerin, 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.
BANKA VE PTT ÜZERİNDEN ÖDENECEK
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.