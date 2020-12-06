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    Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Aralık'ta başlayacak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin ödemelerin tarihini açıkladı.
    • DHA
    • 06.12.2020 - 13:54
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 13:59
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    Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Aralık'ta başlayacak

    Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacak.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ait ödemelerin, 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

    BANKA VE PTT ÜZERİNDEN ÖDENECEK

    Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.

    Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Aralık ta başlayacak #1

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