Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, mart ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Nisan'da yapılacağını belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, açıklamasında, Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

MART AYINA İLİŞKİN NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ 9 NİSAN'DA

Bakan Selçuk, konu ile ilgili olarak "Mart ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 9 Nisan'da yapıyoruz." ifadesini kullandı.