Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ücretsiz izne ayrılan çalışanların aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün itibarıyla yapılmaya başladığını duyurdu.

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini gidermek için alınan tedbirlerden birisi olan Nakdi Ücret Desteği aralık ayı ödemeleri, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.

IBAN NUMARASI OLMAYANLARIN ÖDEMESİ PTT'DEN

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

Nakdi Ücret Desteği, Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatılmıştı.