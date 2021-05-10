Nakdi ücret desteği yattı mı? Nisan ayı ücretsiz izin maaş desteği ödeme tarihi..

Nakdi ücret desteği alan vatandaşlar, aylık olarak belirli periyotlarla ödenen nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, Nisan ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Koronavirüs pandemisinden ekonomik açıdan olumsuz etkilenen vatandaşlar için önem arz eden nakdi ücret desteği hakkında son dakika gelişmeleri takip ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ücretsiz izin maaş desteği olarak da bilinen nakdi ücret desteği Nisan ayı ödemelerine ilişkin tarihi açıkladı.

Bu açıklamanın ardından ödenekten faydalanan vatandaşlar, ''Nisan ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nisan ayı ücretsiz izin maaş desteği hangi gün ödenecek? İşte, detaylar..

NİSAN AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 10 Mayıs tarihinde yani bugün gerçekleştirileceğini duyudu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını hatırlatan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ALMA ŞARTLARI NELER?

Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için gerekli olan şartlar şu şekildedir:

a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

b) İş akdi feshedilenler için,

15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak Şartlarının oluşması gerekmektedir.