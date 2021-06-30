Nakdi ücret ve kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor

Birkaç kez uzatıma gittikten sonra "30 Haziran" tarihi, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinin son günü olarak açıklanmıştı. Piyasanın beklentisi ise uzatılması yönünde.

Koronavirüs salgınının ekonomiye getirdiği zorlukların işçi ve işveren tarafından hafifletilmesi ve istihdamın korunması için alınan tedbirlerde yapılan nakdi desteklerde sona gelindi.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI BUGÜN DOLUYOR

İşten çıkartma yasağının da son günü olarak kabul edilen 30 Haziran’da "Yeni bir açıklama yapılıp, tarih uzatımına gidilmezse, işten çıkartılmalar yaşanacak mı?" sorusu kulislerde dolaşıyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN 3.8 MİLYON KİŞİ YARARLANDI

Bugüne kadar kısa çalışma ödeneğinden 3 milyon 800 bin çalışan yararlandı ve toplamda 35 milyar 200 milyon lira aldı.

12.8 MİLYAR LİRA NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLDİ

Nakdi ücret desteğinden ise 3 milyon çalışan yararlandı ve toplamda 12 milyar 800 milyon lira aldı.

MAYIS AYINDAKİ VERİLER

İşsizlik sigortası fonu verilerine göre mayıs ayı itibariyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanın kişi sayısı 1 milyon 176 bin, nakdi ücret desteği verilen kişi sayısı ise 996 bin kişi oldu.