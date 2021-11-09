Necmettin Batırel: Dolar paraşütsüz düşecek

Doların henüz 3 lira seviyelerinde olduğu günlerde yaptığı analizle hafızalara kazınan Necmettin Batırel, doların 1 yıl sonra büyük bir çöküş yaşayacağını söyledi.

Necmettin Batırel, Türkiye gazetesindeki köşesinde dolar kurunun geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Merkez Bankası'nın son politika değişikliği ile cari açığı hedef aldığını belirten Batırel, bununla ihracatı artırmanın hedeflendiğini öne sürdü.

Ağustos ayında yurt dışından 4,5 milyar dolar geldiğini, yıl sonuna kadar bu rakamın 30 milyar doları bulacağı ifade eden Necmettin Batırel, böylece son 2 ayda Türkiye'de 2 milyar dolara yakın döviz fazlası kalacağını söyledi.

"2022 YILI SONUNDA KUR RİSKİ KALMAYACAK"

Necmettin Batırel böylelikle devletin döviz gideri ile döviz geliri arasındaki farkın yarı yarıya azalacağını belirtti.

Yazısının sonunda yatırımcıları uyaran ekonomist, aynı tablonun devam etmesi durumunda 2022 yılı sonunda cari açık diye bir problem kalmayacağını ve kur riskinin ortadan kalkacağını iddia etti.

DÖVİZ SERVETİ MUM GİBİ ERİYECEK

Dövize yatırım yapanların önünde 13 ay süre olduğunun altını çizen Batırel, "Ya bu süre zarfında Türk lirasına geçip altın, hisse senedi, eurobond, tahvil, otomobil veya gayrimenkul gibi alanlara yönelecekler ya da yıllarca biriktirdikleri servetlerinin mum gibi eridiğini görecekler.

ACELE EDEN KAZANÇLI ÇIKACAK, DOLAR PARAŞÜTSÜZ DÜŞECEK

Acele eden kazançlı çıkacak. Zira 'panik satışlar' başladığı anda dolar paraşütsüz düşecek." ifadelerini kullandı.

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