Nefes kredisi başvuruları bugün başladı

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen 2021 Nefes Kredisi'ne ilk başvurular bugün.

KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla devreye alınan Nefes Kredisi ile 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.

Nefes kredisinden yararlanmak isteyen firmalar, üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek.

TOBB VE KGF İŞ BİRLİĞİNDE HAYATA GEÇİRİLDİ

Nefes Kredi Paketi, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğinde hayata geçiriliyor.

MESLEK TEŞKİLATLARINA ÜYE FİRMALAR KULLANABİLİYOR

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere, işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.

YILLIK CİROSU 1 MİLYON LİRAYI AŞMAYAN VE 1-10 MİLYON LİRA OLANLARA AYRI MİKTARDA KREDİ

2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.

6 AY ÖDEMESİZ

İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak.

YILLIK FAİZ YÜZDE 17,5

Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi.

KREDİ PAKETİNE KATILIM SAĞLAYAN BANKALAR

Bugünden itibaren başvuruların alınacağı söz konusu kredi paketine katılım sağlayacak bankalar ise TC Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, T. Garanti Bankası AŞ, Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Akbank T.A.Ş, Denizbank AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Vakıf Katılım Bankası AŞ olarak belirlenmişti.

BAŞVURULAR ÜYELİK BELGESİYLE YAPILIYOR

Buna göre, cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan firmalar, 1 Haziran'dan itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek. Üyeler, 10 bankanın Türkiye'nin her yerindeki şubelerinden kredi kullanabilecek. 6 ay boyunca ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak.