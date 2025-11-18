Nef'ten Suudi Arabistan'da milyar dolarlık ortaklık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suudi Arabistan’a otel, perakende ve konut projesi Nef’ten milyar dolarlık ortaklık Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketlerinden Nef, Suudi Arabistan’da yapacağı dev proje için Suudi Arabistan Varlık Fonu PIF’in iştiraki King Abdullah Economic City (KAEC) ile anlaşma imzaladı. Anlaşma çerçevesi ile Nef, şehrin küresel vizyonunu yansıtacak ve üstün kaliteye sahip otel, perakende ve konuttan oluşan bir kompleksi inşa edecek.

Bu yılki Cityscape Global kapsamında King Abdullah Economic City (KAEC), üç kıtaya yayılan varlığıyla 7 ülkede faaliyet gösteren ve bugüne kadar 85’in üzerinde simgesel projeyi tamamlayan küresel bir gayrimenkul geliştiricisi Nef ile bir Mutabakat Muhtırası (MoU) imzaladı. Bu iş birliği, kentin küresel fikirleri ve yüksek kaliteli geliştirme konseptlerini hayata geçirme vizyonuyla uyumlu yeni otel, perakende ve konut projelerinin temelini oluşturacak.

KAEC SUUDİ ARABİSTAN VARLIK FONU’NUN İŞTİRAKİ

Nitekim KAEC, yaklaşık 925 milyar dolar varlığı yöneten dünyanın en büyük egemen varlık fonlarından biri olan Suudi Arabistan Varlık Fonu PIF’in bir iştiraki konumunda.

MODERN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞEHİR İNŞA ETME YOLCULUĞUMUZDA YENİ BİR AŞAMA

İmza törenine Suudi Arabistan’daki Türkiye Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler de katılırken, KAEC CEO’su Abdulaziz Alnowaiser ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur iş birliğini resmileştirdi. KAEC CEO’su Abdulaziz Alnowaiser şöyle konuştu:

Nef ile iş birliğimiz, KAEC’in konut ve yaşam alanı seçeneklerini önde gelen geliştiricilerle genişletme kararlılığını yansıtıyor. Bu anlaşma, inovasyonu, topluluk kültürünü ve yaşam kalitesini bir araya getiren modern ve sürdürülebilir bir şehir inşa etme yolculuğumuzda yeni bir aşamayı temsil ediyor. Küresel ortaklarla çalışarak, KAEC’in uzun vadeli vizyonunu insanların yaşayabileceği, çalışabileceği ve keyif alabileceği canlı bir destinasyon olarak gerçeğe dönüştürüyoruz.

"İNSAN ODAKLI TASARIM"

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ise şu ifadeleri kullandı:

Suudi Arabistan’da modern kentsel yaşamın geleceğini şekillendirme sürecinde KAEC ile çalışmaktan gurur duyuyoruz. Nef olarak insan odaklı tasarlıyor, gerçek değer ve anlamlı yaşam deneyimleri sunan alanlar yaratıyoruz. Bu iş birliği, tasarım felsefemizi ve uluslararası uzmanlığımızı Suudi Arabistan’ın en dinamik ve umut vadeden destinasyonlarından birine taşımamıza olanak sağlıyor.

KAEC, VİZYON 2030’U TEMSİL EDİYOR

Rekabetçi sektörleri geleceğe hazır fırsatlarla buluşturan dünya standartlarında bir yatırım merkezi ve dönüştürücü bir kentsel yaşam destinasyonu olan KAEC, Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 hedeflerine katalizör olmak üzere konumlanıyor. Kızıldeniz kıyısında Cidde’nin kuzeyinde 185 milyon metrekarelik bir alana yayılan şehir iş dünyası, aileler ve ziyaretçiler için entegre bir ekosistem sunuyor. Nef’in imzaladığı ortaklık ile, şehrin inovasyon, turizm ve yatırım için büyüyen bir merkez olarak konumunu güçlendirmesine destek olacak; bölgenin ekonomik hedeflerine de katkı sağlayacak.

Anlaşma, istihdam yaratmayı, özel sektör katılımını teşvik etmeyi ve bölgede sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi de amaçlıyor. Ayrıca KAEC’in çeşitlenen ve büyüyen toplulukların ihtiyaçlarına hizmet eden canlı konut, perakende ve turizm bölgeleri geliştirme hızını artırıyor.

NEF GLOBAL, PORTFÖYÜNE 7. ÜLKEYİ EKLEDİ

Suudi Arabistan’da, ülkenin varlık fonu PIF ile KAEC dışında da farklı projeler için görüşmelere devam eden Nef, 7. ülke olarak Suudi Arabistan’da yatırımlarını yapacak. Orta Asya’dan Kuzey Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren Nef, bugüne kadar 45 bin’den fazla tapu teslim etti. 25 milyon metrekareyi aşan arazi portföyüyle hızla büyümeye devam eden Nef, dünyaca ünlü endüstriyel tasarımcılar ve sanatçılarla çalışan tek geliştirici olmasıyla sektörde benzersiz bir konuma sahip; tasarım, sanat ve teknolojinin kesiştiği verimli yaşam alanları üretiyor. Nef’in patentli Foldhome konsepti, mülkiyet maliyetlerini artırmadan 24’ten fazla premium yaşam alanı imkânı sunarak küresel pazarda önemli bir ayrışma yaratıyor.

Verimli alan planlaması, insan odaklı düşünülmüş tasarım yaklaşımı ve akıllı erişilebilirlik çözümleriyle Nef, daima beklentilerin üzerinde ürünler sunmayı önceliklendiriyor. Son yıllarda iki katına çıkan güçlü uluslararası deneyimi ve hızla büyüyen arazi portföyüyle Nef, yenilikçilik, tasarım mükemmeliyeti ve küresel vizyonla modern yaşamın geleceğini şekillendirmeyi amaçlıyor.