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    Nemrut Dağı eteklerine tozlu yolculuk başladı

    Türkiye doğusu ve batısı ile birlikte çok farklı güzelliklere sahip bir ülke olarak dikkati çekiyor. Nemrut Dağı eteklerine yapılan tozlu yolculuk da bu farklılıklardan biri.
    • İHA
    • 11.06.2021 - 09:47
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 10:10
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    Nemrut Dağı eteklerine tozlu yolculuk başladı

    Hayvancılıkla uğraşılan yörelerde yayla yolculukları eşsiz doğa ile bütünleşince karşımıza doyumsuz manzaralar çıkıyor.

    Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde binlerce küçükbaş hayvan, her gün oluşan toz bulutu içerisinde yaptığı 15 kilometrelik zorlu yolculuk seyrine doyumsuz bir manzara oluşturuyor.

    BU KÖYDE HAYVANCILIK GEÇİM KAYNAĞI

    Geçimini küçükbaş hayvancılık yaparak sağlayan Kılıdüzü köyü sakinleri, baharda başlayan ve sonbahar aylarına kadar süren yayla hayatı her gün tozlu yoldan geçiyor.

    Nemrut Dağı eteklerine tozlu yolculuk başladı #1

    YAYLALARIN BULUNDUĞU YOLDA SU KAYNAKLARI VAR

    Yaylanın bulunduğu alanda su kaynaklarının bulunmaması nedeniyle çobanlar, sürülerini her gün yaklaşık 15 kilometre yürüterek suyun bulunduğu ve sağımın yapıldığı Van Gölü kıyısındaki köye kadar getiriyor.

    Nemrut Dağı eteklerine tozlu yolculuk başladı #2

    KOYUNLARIN GEÇİŞİ ARDINDA TOZ BULUTU BIRAKIYOR

    Yolculuk sırasında koyunların ortaya çıkardığı toz bulutu ise seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor.

    Nemrut Dağı eteklerine tozlu yolculuk başladı #3

    Nemrut Dağı eteklerine tozlu yolculuk başladı #4

    Nemrut Dağı eteklerine tozlu yolculuk başladı #5

    Nemrut Dağı eteklerine tozlu yolculuk başladı #6

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    Nemrut Dağı eteklerine tozlu yolculuk başladı #10

    Nemrut Dağı eteklerine tozlu yolculuk başladı #11

    Nemrut Dağı eteklerine tozlu yolculuk başladı #12

    Nemrut Dağı eteklerine tozlu yolculuk başladı #13

    Nemrut Dağı eteklerine tozlu yolculuk başladı #14

    Nemrut Dağı eteklerine tozlu yolculuk başladı #15

    Nemrut Dağı eteklerine tozlu yolculuk başladı #16

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