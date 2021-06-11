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- Nemrut Dağı eteklerine tozlu yolculuk başladı
Nemrut Dağı eteklerine tozlu yolculuk başladı
- İHA
- 11.06.2021 - 09:47
- Güncelleme : 11.06.2021 - 10:10
Hayvancılıkla uğraşılan yörelerde yayla yolculukları eşsiz doğa ile bütünleşince karşımıza doyumsuz manzaralar çıkıyor.
Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde binlerce küçükbaş hayvan, her gün oluşan toz bulutu içerisinde yaptığı 15 kilometrelik zorlu yolculuk seyrine doyumsuz bir manzara oluşturuyor.
BU KÖYDE HAYVANCILIK GEÇİM KAYNAĞI
Geçimini küçükbaş hayvancılık yaparak sağlayan Kılıdüzü köyü sakinleri, baharda başlayan ve sonbahar aylarına kadar süren yayla hayatı her gün tozlu yoldan geçiyor.
YAYLALARIN BULUNDUĞU YOLDA SU KAYNAKLARI VAR
Yaylanın bulunduğu alanda su kaynaklarının bulunmaması nedeniyle çobanlar, sürülerini her gün yaklaşık 15 kilometre yürüterek suyun bulunduğu ve sağımın yapıldığı Van Gölü kıyısındaki köye kadar getiriyor.
KOYUNLARIN GEÇİŞİ ARDINDA TOZ BULUTU BIRAKIYOR
Yolculuk sırasında koyunların ortaya çıkardığı toz bulutu ise seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor.