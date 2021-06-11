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Nemrut Dağı eteklerine tozlu yolculuk başladı

Nemrut Dağı eteklerine tozlu yolculuk başladı

Türkiye doğusu ve batısı ile birlikte çok farklı güzelliklere sahip bir ülke olarak dikkati çekiyor. Nemrut Dağı eteklerine yapılan tozlu yolculuk da bu farklılıklardan biri.