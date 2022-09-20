Net sıfır emisyon hedefi, onlarca yıl gecikebilir

Küresel anlamda alınan "net sıfır emisyon hedefi"nin uluslararası iş birliği yetersiz olduğu için tıkanabileceği gündeme geldi.

Dünyada emisyonların azalması için verilen kararlar ve gelinen aşama şu an için 2030 hedefinden uzakta. Tüm bu ilerlemeler için gerekli iş birliği sağlanmazsa net sıfır emisyon hedefinin onlarca yıl gecikme riski ortaya çıkabilir.

Küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 60'ını oluşturan 5 kritik sektörde temiz enerji dönüşümünde kısmi ilerleme sağlanmasına rağmen, uluslararası iş birliği artırılmadan sıfır emisyon hedeflerinin onlarca yıl ertelenebileceği bildirildi.

Atılım Gündemi'ne ilişkin hazırlanan ilk ilerleme raporunda öne çıktı.

45 ülkenin taahhütü var

Geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) aralarında Birleşik Krallık, ABD, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, Hindistan, Türkiye, Japonya, İsrail gibi 45 ülke, Atılım Gündemi kapsamında elektrik, karayolu, çelik, hidrojen ve tarım olmak üzere 5 kilit sektörde temiz teknolojileri en uygun fiyatlı, erişilebilir ve cazip seçenek haline getirmeyi taahhüt etti.

Hedef küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlamak

Paris Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için 2030'a kadar ihtiyaç duyulan emisyon azaltımının büyük bir kısmının bu sektörlerde temiz dönüşümü hızlandırarak sağlanabileceği öngörülüyor.

Dünya yenilenebilir enerjiye döndü

AA'nın haberine göre, dünyada yenilenebilir enerji kapasitesi son 10 yılda yüzde 130 artarken, fosil kaynaklarınki yüzde 24 büyüdü.

Küresel yenilenebilir enerji kapasitesinde bu yıl için ise öngörülen yüzde 8'lik artışla 300 gigavat sınırının ilk kez aşılması bekleniyor. Bu kapasite, yaklaşık 225 milyon eve enerji sağlayabilecek seviyede bulunuyor.

4 katı daha yenilenebilir enerjiye ihtiyaç var

Fakat, 2030'a kadar her yıl 630 gigavat güneş enerjisi ve 30 gigavat rüzgar enerjisi olmak üzere mevcut yıllık artışın dört katı ilave yenilenebilir enerji kapasitesi oluşturulması gerekiyor.

"Temiz enerji dönüşümü iş birliğiyle daha kolay ve ucuz"

Rapor, acil emisyon azaltımı sağlamanın yanı sıra daha güçlü iş birliğinin daha hızlı ve ucuz temiz enerji dönüşümü ve istihdam artışı sağlayacağını ortaya koyuyor. Bazı teknoloji maliyetlerinin 2030'a kadar yüzde 18'e kadar düşeceği öngörülürken, 1,5 derece hedefiyle uyumlu temiz enerji dönüşümünün 2030'da 2019'a göre 85 milyona yakın ek istihdam yaratabileceği hesaplanıyor.