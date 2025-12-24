Neva Yalı İzmir’de ‘yıldızlar’ konuştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şehrin tek sahil projesi olma ayrıcalığıyla hayata geçen Neva Yalı İzmir, “REV Yalı Buluşmaları” etkinlik serisi kapsamında, astrolog Hande Kazanova’yı ağırladı.

Tarihi mirasla çağdaş mimariyi buluşturan atmosferde gerçekleşen davette, “Neva Yalı’da Yalı Yaşamı” konsepti de büyük ilgi gördü.

REV Holding’in İzmir’de hayata geçirdiği yenilikçi yaşam projesi Neva Yalı İzmir, geçtiğimiz günlerde ilham verici bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

İzmir’in deniz manzarası eşliğinde düzenlenen etkinlikte; iş, sanat ve cemiyet dünyasından 100 seçkin isim 2026’ya dair beklentileri ve yeni başlangıçları paylaşmak üzere bir araya geldi.

HANDE KAZANOVA’DAN 2026’YA DAİR ASTROLOJİK ÖNGÖRÜLER

Etkinliğe oyuncu, yazar ve astrolog Hande Kazanova’nın keyifli sohbeti ayrı bir renk kattı. Kazanova, 2026 yılına ilişkin gezegensel etkileri, burçlar üzerindeki olası yansımaları ve kolektif dönüşüm temalarını derinlikli bir bakışla aktardı.

Katılımcılar, astrolojinin rehberliğinde yeni yıla dair ipuçlarıyla buluşurken, interaktif anlatım davetin en dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Sohbet; “Yeni yılda bizi ne bekliyor?” sorusuna yanıt ararken aynı zamanda kişisel dönüşüm, cesaret ve fırsatlar üzerine ilham verici bir perspektif sundu.

NEVA YALI’DA “YALI YAŞAMI”NA YOĞUN İLGİ

Davetliler, denizin dinginliğiyle birleşen bu özel atmosferde 2026’nın ana temalarını dinlerken, kimi zaman gülümseyerek kimi zaman notlar alarak etkinliğe eşlik etti. Neva Yalı İzmir’in sunduğu ayrıcalıklı yaşam anlayışı, konuklar tarafından yakından deneyimlendi.

Zarif ambiyansı ve güçlü içeriğiyle öne çıkan buluşma, Neva Yalı İzmir’in kültür, yaşam ve ilham odaklı yaklaşımını bir kez daha ortaya koyarken; Yalı Buluşmaları, İzmir’in sosyal hayatına değer katan etkinlik serisi olarak yolculuğunu sürdürüyor.

İZMİR'İN TEK SAHİL PROJESİ

Şehrin kalbinde, denize sıfır konumuyla yükselen Neva Yalı İzmir; kentin tek sahil projesi olma ayrıcalığıyla yalı yaşamını bugünün estetiği ve standartlarıyla buluşturuyor.

Dört bloktan oluşan projede 1+1, 2+1 ve 4+1 daire seçenekleri, farklı yaşam tarzlarına uygun rafine çözümler sunuyor.

DİNAMİK VE BÜTÜNCÜL YAŞAM EKOSİSTEMİ

Rezidans bloklarının yanı sıra otel ve ticari alanları da kapsayan karma yapısıyla Neva Yalı İzmir, sahil hattında dinamik bir yaşam ekosistemi oluşturuyor. Günün her saatinde canlı kalan bu kurgu; şehir merkezinde, denizle iç içe ferah ve ayrıcalıklı bir hayat vadediyor.

KONFORLA ÖRÜLMÜŞ BİR HAYAT DENEYİMİ

Tarihi yapıları koruyarak inşa edilen Neva Yalı İzmir, geçmişin izlerini çağdaş estetikle buluşturuyor. Bu yönüyle yalnızca bir konut yatırımı değil; kültürel miras hassasiyetiyle tasarlanmış bir yaşam alanı sunuyor.

Proje, denizle iç içe konumu ve modern konfor öğeleriyle benzersiz, ilham veren bir hayat deneyimi vadediyor.