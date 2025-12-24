Turkcell’in 'Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ Projesi' mezunlarını verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kadınların teknoloji üretiminde daha aktif rol alması hedefleniyor.

Türkiye’nin yapay zekâ alanında ihtiyaç duyduğu iş gücüne katkı sunmayı amaçlayan programın kapanış töreni İstanbul'da gerçekleştirildi.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, kadınların yapay zekâ alanında değer ve çözüm üreten bireyler olarak konumlanmasını hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

12 yıldır bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlayan ‘Geleceği Yazanlar’ projemiz, Türkiye’nin en büyük yazılım topluluğu haline geldi. Bugüne kadar yaklaşık 12 milyon kişiye dokunduk. ‘Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ Programı’nı da bu anlayışla hayata geçirdik. Ülkemizin dört bir yanından programa katılan tüm arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye’nin Turkcell’i olarak dijital geleceğimizi birlikte yazacağız.

“KADINLARIN DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİNDE YER ALMASINI İSTİYORUZ”

Programın çok paydaşlı yapısına dikkat çeken Turkcell İnsan ve İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, şunları ifade etti:

Yapay zekâ artık yalnızca teknik bir alan değil; iş yapış biçimlerini ve liderlik anlayışını dönüştürüyor. Programımız, kadınların bu dönüşümün merkezinde yer almasına stratejik katkı sağlıyor. Teknik mentorluktan kişisel gelişime uzanan 250 saatlik eğitimlerle 255 kadını mezun ettik. En iyi üç proje ödüllendirildi.

“KADIN GİRİŞİMCİLERİN SAYISINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla yer almasının ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacağını belirterek, projeye emeği geçenlere teşekkür etti.

TRAI Kurucusu Halil Aksu ise yapay zekâ devriminde kadınların varlığının süreci daha insancıl ve estetik kılacağını vurguladı.

ÖDÜLLER VE PROJELER

İLERİ SEVİYE MAKİNE ÖĞRENMESİ BİRİNCİSİ: ALLERMİND

Gerçek zamanlı çevresel verilerle kişiselleştirilmiş alerji risk değerlendirmesi yapan akıllı sağlık platformu.

Kullanıcılara güvenli dış ortamda kalış süresi önerileri sunuyor.

Ekip: Elif Erdal, Elif Duymaz Yılmaz

GÖRÜNTÜ İŞLEME BİRİNCİSİ: CENSORLY

Dijital yayın platformları için geliştirilen, sahne bazında analizle hassas içeriklere kullanıcı tercihine göre müdahale eden yapay zekâ destekli filtreleme sistemi.

Ekip: Didar Nur Bilgin, İlayda Akyüz

DOĞAL DİL İŞLEME BİRİNCİSİ: PENTAGENT

Siber güvenlik araçlarını orkestre eden, RAG teknolojisiyle tehditleri analiz edip doğrulayan otonom güvenlik platformu.

Ekip: Meryem Arpacı, Merve Acar

Birinci olan projelerin her biri 200 bin TL para ödülü kazandı.