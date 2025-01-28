Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Kapadokya dünyada eşi benzeri olmayan bir coğrafi yapı ve mimari özelliğe sahip.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da tarihi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözdesi konumunda.

Bölgeye yaz-kış demeden giden turistlerin en büyük merakı ise balonla tur atmak.

Sadece geçen yıl 769 bin 814 turist bolanlara binerek ilçeyi turladı.

Nevşehir Valisi Ali Fidan ise Kapadokya'da sıcak hava balonu yolcu sayısında ilk kez 700 bin barajının aşılarak tüm zamanların rekorunun kırıldığını bildirdi.



Fidan, Kapadokya'nın dünyada sıcak hava balon turunun en yoğun gerçekleştirildiği turizm merkezi olduğunu belirtti.

"BOLON TURLARINA HER GEÇEN YIL İLGE DAHA ÇOK ARTIYOR"

Balon turuna ilginin her geçen yıl arttığına dikkati çeken Fidan, 2023'te bölgede 27 bin 945 balon uçuşu gerçekleşirken bu sayının 2024'te 31 bin 851'e ulaştığını kaydetti.

"BÖLGEYİ TANITIYOR"

Fidan, sıcak hava balonlarının bölgenin tanıtımına da katkı sunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

Kapadokya, dünyada balon uçuşlarının en yoğun olduğu noktalardan biri. Her gün 3 binden fazla kişi, bölgenin güzelliklerini havadan izleme şansı yakalıyor. Bu görsel şöleni izlemek için binlerce kişi de seyir tepelerinde yerini alıyor. 2023 yılında 218 gün uçuş olmuş ve yaklaşık 622 bin kişi uçuş yapmıştı. 2024'te ise 236 gün uçuş yapıldı 770 bin civarı ile rekora imza atılmış oldu. İlk defa 700 bin barajı aşılmış oldu. Tüm zamanların rekoru elde edilmiş oldu.

"AMAÇ DAHA ÇOK KİŞİYİ BALONLA BULUŞTURMAK"