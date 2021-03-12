New York borsası, 1.9 trilyon dolarlık destek paketinin etkisiyle yükselişe geçti

New York borsası, ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik 1 trilyon 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketini onaylamasının ardından yükselişle kapandı.

Piyasaların gündemini uzun süredir meşgul eden koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik 1 trilyon 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketi de dün Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaştı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 180 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,58 artışla 32.485,59 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,01 artarak 3.938,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,52 artışla 13.398,67 puana yükseldi.

DOW JONES VE S&P 500 ENDEKSLERİ REKOR SEVİYEDE

Böylece, Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor seviyeye ulaştı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, koronavirüs salgınının etkilerini sınırlamaya yönelik 1 trilyon 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketinin Biden tarafından onaylanması, tahvil faizlerindeki gerileme ve beklenenden fazla düşüş gösteren işsizlik maaşı başvurularının yarattığı iyimserlik etkili oldu.

“1.400 DOLARLIK DOĞRUDAN NAKİT YARDIMI HAFTA SONU İTİBARIYLA DAĞITILABİLİR”

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında, ekonomik destek paketinde yer alan 1.400 dolarlık doğrudan nakit yardımının hafta sonu itibarıyla dağıtılmaya başlayabileceğini bildirdi.