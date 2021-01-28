New York borsası Fed'in kararına rağmen sert düşüşle kapandı

New York borsası kapanışta, 600 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 2,05 azalışla 30.303,17 puana geriledi ve Ekim 2020'den bu yana en kötü performansını gösterdi.

New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 2,50 kayıpla 3.753,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,61 azalışla 13.270,60 puana düştü.

FED’İN KARARI BORSAYA ETKİ ETMEDİ

Şirketlerin dördüncü çeyrek bilançolarının etkisiyle güne düşüşle başlayan endeksler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranları ve varlık alımlarında herhangi bir değişikliğe gitmemesine ve destekleyici duruşunu korumasına rağmen negatif bir seyir izledi.

Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı ve varlık alımıyla ilgili sözlü yönlendirmesinde değişikliğe gitmedi.

Ekonomik faaliyet ve istihdamın toparlanma hızının son aylarda yavaşladığını belirten Fed, ekonominin gidişatının aşılamadaki ilerleme de dahil olmak üzere büyük ölçüde koronavirüs salgınının seyrine bağlı olacağını yineledi.

BOEİNG, ZARAR EDİNCE BU HİSSELERİNE YANSIDI

Öte yandan bugün 2020'nin son çeyreğine ilişkin bilançosunu açıklayan ABD'li uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi yolcu uçaklarının uçuşunun durdurulması ve koronavirüs salgınının etkisiyle geçen yıl 11 milyar 900 milyon dolarlık rekor seviyede zarar ettiğini duyurdu. Boeing'in bilanço açıklamasının ardından hisseleri yüzde 4'e yakın değer kaybetti.