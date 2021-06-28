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    New York borsası rekorla açıldı

    Açılışta Nasdaq endeksi, 83 puan ve yüzde 0,60 değer kazancıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 14.450 puana çıktı.
    • AA
    • 28.06.2021 - 17:11
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    New York borsası rekorla açıldı

    New York borsası açılışta S&P 500 endeksi 4.288 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından bu seviyeden gelen kar satışlarıyla kazançlarını koruyamadı ve şu sıralarda yüzde 0,06 azalışla 4.277 puandan işlem görüyor.

    Dow Jones endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,44 altında 34.286 puanda seyrediyor.

    TEKNOLOJİ HİSSELERİ NASDAQ ENDEKSİNİ POZİTİF AYRIŞTIRDI

    Analistler, koronavirüs salgınında yeni varyantlarla birlikte vaka sayısındaki artışın risk algısını artırarak küresel pay piyasalarını baskıladığını ancak teknoloji şirketi ağırlıklı Nasdaq endeksinin pozitif ayrıştığını söyledi.

    Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 3 baz puan azalarak yüzde 1,49'a gerilerken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 91,9'a çıktı.

    New York borsası rekorla açıldı #1

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