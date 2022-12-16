New York borsası resesyon endişeleriyle düşüşle açıldı

New York borsası, artan resesyon endişelerinin etkisiyle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 azalarak 33.166,46 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 azalışla 3.890,91 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 kayıpla 10.767,64 puana indi.

Merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin resesyon endişelerini artırması ile pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Şahin duruşunu korudu

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından dün de Avrupa ve İngiltere merkez bankaları sıkılaşma hızlarını azaltmalarına karşın "şahin" duruşlarını korudu.

Analistler, merkez bankalarının gelecek dönemde faiz artırımlarına devam edeceği sinyali vermesi ile resesyon endişelerinin güçlendiğini belirtti.

"Faiz oranı tahminlerden fazla artabilir"

Fed'in bu yılki son toplantısından çıkan kararlar sonrası Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcılar tarafından takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, bankanın faiz oranını, tahminlerden daha fazla artırmasının olası olduğunu belirtti.

Williams, faizlerin yüzde 6'nın üzerine çıkmasını beklemediğini kaydederek, ABD ekonomisinin resesyonda olmadığını ve resesyona girmesini ise beklemediğini aktardı.