New York borsasında teknoloji hisseleri sert düştü

ABD Hazine Bakanı Yellen'ın dün yaptığı açıklamalar, New York borsasında teknoloji hisselerinin sert düşmesi de dahil olmak üzere piyasalarda sert dalgalanmalara neden oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın dün yaptığı açıklamalar, piyasalarda sert dalgalanmalara neden oldu. Söz konusu etkinlikten birkaç saat sonra değerlendirmesine açıklık getiren Yellen, faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini ifade ederek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla başa çıkabilecek araçları olduğunu vurguladı.

ABD'DE DIŞ TİCARET AÇIĞI TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Öte yandan, ABD'de dün açıklanan verilere göre, dış ticaret açığı martta yüzde 5,6 artışla 74,4 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ SERT DÜŞÜŞLER DİKKATİ ÇEKTİ

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, teknoloji hisselerindeki sert düşüşler dikkati çekti. Dow Jones endeksi yüzde 0,06 ile sınırlı bir şekilde artarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,67 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,88 geriledi. ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet, Facebook ve Tesla'nın hisselerindeki düşüşler de yüzde 1'i aştı.

İNGİLTERE'DE PMI, NİSANDA SON 27 YILIN EN SERT YÜKSELİŞİNİ KAYDETTİ

Avrupa tarafında, İngiltere'de dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), nisanda son 27 yılın en sert yükselişini kaydetmesi ve Alman otomotiv sektöründe iş beklentilerinin 2 yılın en yükseğine çıkmasına karşın borsalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde satıcılı bir seyir izlendi.

AVRUPA BORSALARI KAYIPTA

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,49, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,81 değer kaybetti.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,2000-1,2020 BANDINDA

Dün Yellen'ın açıklamaları sonrası artan dolar talebi ile 1,20 sınırına kadar gerileyen euro/dolar paritesi ise 1,2000-1,2020 dar bandında dengelendi.

BORSA İSTANBUL’DA DEĞER KAYBI

Yurt içinde, dün banka hisseleri öncülüğünde satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kaybederek günü 1.416,25 puandan tamamladı. Bankacılık endeksinin değer kaybı ise yüzde 1'i aştı.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.