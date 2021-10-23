New York'ta benzin fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı

ABD'de enerji krizi sonrası daha da artan akaryakıt fiyatlarının etkisiyle New York'ta benzin fiyatlarının son yılların en yüksek seviyesinden tüketiciye sunulduğu görüldü.

Petrol fiyatları ABD'deki arz sıkışıklığının devam etmesiyle yükselişine devam ediyor. Ancak kömür ve doğalgaz fiyatlarının düşerek, petrol talebini artıran akaryakıta geçişi yavaşlatmasıyla haftayı yatay kapatmaya hazırlanıyor.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı, 1,21 dolarlık düşüşün bir kısmını telafi ederek yüzde 0,3 arttı ve 82,70 dolara yükseldi.

BRENT HAM PETROL ÜÇ YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Brent ham petrolü dün üç yılın en yüksek seviyesi olan 86,10 dolara tırmandı. ABD hafif ham petrolü de 82,70 dolara yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ABD'de ekonominin kalbi ve en hareketli şehri olan New York'ta benzin fiyatları zam olarak yansıdı.

BENZİN FİYATLARI YÜKSELDİ

Benzin fiyatlarının son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı belirtilen New York'ta benzinin çeşitlerine göre 3,89-5,29 dolar aralığında satıldığı fotoğraflara da yansıdı.







