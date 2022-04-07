NFT ile ruhunu 350 dolara sattı, yeni fiyatı ise 3.5 milyon dolar

NFT ile ruhunu 350 dolara sattı, yeni fiyatı ise 3.5 milyon dolar

Bir üniversite öğrencisi NFT olarak ruhunu satmaya karar verdi. Öğrenci ruhunun sahibinin istediği dine veya inanışa geçeceğini söyledi. Genç adamın ruhu kısa sürede 350 dolara satıldı.

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

Rekor satışlara imza atan NFT dünyası aynı zamanda ilginç projelerin ortaya çıktığı bir platforma dönüştü.

Ruhunu NFT olarak satışa çıkardı

Bunların son örneği ise Hollanda'da görüldü. Stijn van Schaik adındaki 21 yaşındaki bir sanat öğrencisi ruhunu NFT olarak satışa çıkardı. "Stinus'un Ruhu" adı verilen NFT ürünü blok zincire yüklendi ve ilk satışını yaptı.





"Burada ruhumu satıyorum"

Satış yapmak için kurulan sitesinde ruh satışının kurallarını açıklayan Schaik, "Burada ruhumu satıyorum. Benim hakkımda ya da henüz sahibi benken ruhum konusunda istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz" dedi.



Ruhunu satan adam alıcısına ise istediği inanışa geçme sözü veriyor. Schaik her türlü dini inanış ya da ruhani gruba üye olabileceğini söylüyor. NFT'ler değiştirilemez olsa da yeniden satılabilir ürünler olarak biliniyor.

NFT'yi alanlar isterse, Schaik ruhunu parça parça inanışlara bölecek

Schaik'in burada da bir çözümü var. Genç adam her yeni sahibin istediği inanışa geçeceğini belirtti. Ayrıca Schaik istenirse ruhunu parça parça inanışlara bölebileceğini öne sürdü. Schaik amacını NFT konusundaki farkındalığı artırmak olarak açıklamıştı.





Ruh'un yeni fiyatı 3.5 milyon dolar

Bir Ethereum'un onda birine satışa çıkan ruh 350 dolara hemen satıldı. Schaik'in ruhunun yeni sahibi ise genç adamın ruhuna bin 40 ETH yani 3.5 milyon dolar değer biçti.

