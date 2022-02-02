Niğde’de ekmeğe zam geldi

Niğde'de esnafların bağlı olduğu kurumun verdiği kararla birlikte 220 gram ekmek 2 lira 50 kuruş oldu.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Fırıncılar Odası’nın talebi doğrultusunda ekmeğin fiyatına 50 kuruş zam yaptı. Zamlı tarifede 220 gram ekmeğin fiyatı 2 liradan 2 lira 50 kuruşa yükseldi.

ZAMLI UYGULAMAYA BUGÜN GEÇİLDİ

Niğde Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, yeni fiyatlarla satışın bugün başladığını ifade etti. Yenel, "200 gram ekmek Niğde’de 2 liraya satıyorduk. Ancak maliyetlerin yükselmesi sebebiyle gramı da yükselterek 220 gram ekmeği bugünden itibaren 2 lira 50 kuruştan satmaya başlayacağız." dedi.

ZAMLI FİYAT LİSTESİ FIRINCILARA DAĞITILDI

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası tarafından yeni ekmek fiyat tarifesi fırıncılara dağıtıldı. Zamlı tarifede 220 gram ekmeğin fiyatı 2 liradan 2 lira 50 kuruşa yükseldi.