Niğde’de üretilen 35 çeşit organik sirke ihraç ediliyor

Geleneksel olarak üzüm, elma ve alıç sirkesinin tüketildiği ülkemizde, Niğde'nin Bor ilçesinde yaşayan Ahmet Eden, 35 çeşit üründen ürettiği organik sirkeleri yurt içi ve yurt dışına pazarlıyor.

Bor ilçesine bağlı 2007 yılında kurulan tesiste, başta elma, alıç ve üzümün yanı sıra pirinç, kavun, lavanta, buğday çimi, kırmızı pancar, ceviz, vişne, enginar gibi 35 farklı üründen çeşit çeşit sirkeler üretiyor.

“FABRİKASYON SİRKELER GİBİ DEĞİL”

Yıllardır sirke üretimi yapan Ahmet Eden, ürünlerinin, diğer fabrikasyon sirkelerle karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Tamamen organik ürünlerden ürettiğimiz sirkelerin, insan sağlığına birçok faydası var. Elma, alıç, üzüm sirkesi gibi geleneksel ürünlerin yanı sıra pirinç, kavun, ceviz gibi özel ürünleri de fermantasyonunun ardından sirkeye dönüştürüyoruz. Ardından 1-2 yıl fıçılarda beklettikten sonra dolum yapıyoruz." diye konuştu.

SİRKELER 6 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Ürettiği sirkelerin Fransa, İngiltere, Cezayir, Katar, Kuveyt ve Azerbaycan'a ihraç ettiğini belirten Eden, patentini aldıkları sirke türlerinin de bulunduğunu söyledi. Eden, en çok üzüm ve elma sirkesinin ilgi gördüğünü kaydetti.

“KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERE DÖNÜŞÜYOR”

İşletmeyi ziyaret eden Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise kentin ekonomisinin tarıma dayalı olduğunu anlatarak, "Niğde'de üretilen ürünlerin katma değere dönüştürülmesi çok önemli. Niğde elmasının yanı sıra farklı ürünlerin de burada sirkeye dönüştürülerek katma değeri yüksek ürünler haline gelmiş oluyor." dedi.