Niğde’nin son saraç ustası, ürün çeşidini değiştirerek mesleğini yaşatıyor

Niğde'de kentin son saraç ustası Ali Diker; eskiden atlara hamut ve eğer üretirken, değişen yaşam şartlarından şimdi köpeklere tasma ve keçilere köstek yaparak mesleğini sürdürmenin bir yolunu bulmuş.

Eskiden el emeğine dayalı ve sanatkarlık gerektiren meslekler, gelişen yaşam koşullarına ve teknolojiye yenilerek bir bir yok olmaya başladı. Bu mesleklerin son temsilcileri artık yanlarında çalışacak çırak bulamadıklarından meslekleri yaşatacak temsilciler kalmamayı başladı. Bazıları da ürün çeşidini değiştirerek ayakta kalma savaşı veriyor.

Niğde'de, babasından kalma 60 yıllık aletlerle 12 metrekarelik dükkanında, köpeklere tasma ve keçilere köstek üreterek geçimini sağlayan kentin son saraç ustası Ali Diker (65), unutulmaya yüz tutmuş mesleğini ürünlerde değişiklik yaparak sürdürüyor.

AT ARABASI KULLANIMI BİTİNCE ÜRÜN ÇEŞİTLERİ DEĞİŞTİ

At ve at arabası kullanımının neredeyse sona ermesi nedeniyle atlara hamut üretmek yerine farklı ürünler yönelen Diker, 50 yıldır saraç ustalığı yaptığını, Konya ve Aksaray'da bu işi yapan birer ustanın kaldığını söylüyor. Diker’in 3 oğlu da bu işi yapmıyor.

ŞEHİR DIŞINDAN SİPARİŞ ALIYOR

İstanbul ve Bursa gibi büyük şehirlerden sipariş aldığını belirten Diker, "Büyükşehirlerin yanı sıra Niğde'nin mahallelerinde yaşayan insanlar da ürünlerimden alıyor. Benim malımın kıymeti bilinir. At arabası ve at sayısı yok denecek kadar azaldı. At arabacılığı işi yapan da kalmadı. Biz de hamut, eyer, koyunların boynuna çanların kayışlarını, keçilere köstek ve bunun gibi birçok ürün üretiyoruz. Saraçlık bitse de 12 metrekarelik dükkanımda üretmeye devam ediyorum. At ve eşek kalmayınca, Aksaray Malaklısı ve Sivas Kangal köpeklerine tasma yapıyorum." diye konuşarak, saraçlık mesleğinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.