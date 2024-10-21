DHA

AK Parti Burdur Merkez İlçe Kongresi, Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci de kongreye katıldı.

Kongrede konuşan Nihat Zeybekci, özellikle ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"EYT YÜZÜNDEN EKONOMİK OLARAK HER SENE 2 BÜYÜK DEPREM YAŞIYORUZ"

AK Parti'nin EYT'yi çıkarmak zorunda kaldığını söyleyen Nihat Zeybekci, "EYT'nin bu yılki maliyeti 800 milyar liranın üzerinde. 2025 yılında 1,2 trilyon civarında. Sadece 2024 yılında EYT'nin getirdiği yük ne demek biliyor musunuz? Allah vermesin tarihimizin, insanlık tarihimizin en büyük depremi olan 6 Şubat depremleri gibi her sene iki deprem yaşıyoruz biz ekonomik olarak, sadece EYT'den dolayı.

Türkiye bugün itibarıyla nominal yani resmi kayıtlı rakamlara göre dünyanın 17'nci büyük ekonomisi. Dünya Bankası'nın kendi yayımladığı listede satın alma gücü paritesine göre dünyanın 11'inci büyük ekonomisi.

1 yıl önce Merkez Bankası'nın net rezervleri eksi 70 milyar dolar, bugün Merkez Bankası'nın net rezervi artı 42 milyar dolar. Yani yaklaşık 110 milyar küsur 1 yıl içinde iyileşme var.

Cuma günü rakamı görmedim ama Merkez Bankası'nın brüt rezervi 10 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin zirvesinde. Türkiye şu anda Merkez Bankası'nın külçe altın rezervinde dünyada 8'inci sırada." dedi.

"2025'İN SONUNDA ENFLASYON YÜZDE 20 OLACAK"

"Ekonomiyi toparladık, toparlayacağız." diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, şunları söyledi: