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- Nihat Zeybekci, maskeci oldu
Nihat Zeybekci, maskeci oldu
Eski bakanlardan Nihat Zeybekci, firmasının faaliyet alanında değişiklik yaptırdı ve maske üretimine de başladı.
- Haber Merkezi
- 23.07.2020 - 10:44
- Güncelleme : 23.07.2020 - 10:44
Koronavirüs salgınının ardından maske satışları hızlandı.
Türkiye'nin birçok ilinde maske zorunluluğu uygulanması, üretimi de tetikliyor.
Birçok firma maske üretim satışını yapmaya başladı.
SERİ MASKE ÜRETİYOR
Esk ekonomi bakanı Nihat Zeybekci de maske üretimine başlayanlardan oldu.
Zeybekci, 1994 yılında kurduğu tekstil firmasının faaliyet alanında değişiklik yaptı.
ELDİVEN, KOLLUK, GALOŞ...
Havlu ve bornoz üretmek amacıyla kurduğu firmanın faaliyet alanına "Maske, eldiven, kolluk ve galoş" ibareleri de eklendi.
Bakanlık görevinin ardından yerel seçimlerde AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Zeybekci, seçimlerde aldığı yenilginin ardından sessizliğe bürünmüştü.