Nisan ayı bütçe dengesi açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayı bütçe dengesi verilerini yayınladı.

Bütçe uygulama sonuçları açıklandı. Buna göre 2021 yılı Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 110 milyar 700 milyon lira, bütçe gelirleri 93 milyar 800 milyon lira ve bütçe açığı 16 milyar 9 milyar lira olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 92 milyar 100 milyon lira ve faiz dışı fazla ise 1 milyar 700 milyon lira oldu.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ NİSAN AYINDA 16 MİLYAR 917 MİLYON LİRA AÇIK VERDİ

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Nisan ayında 43 milyar 198 milyon lira açık vermiş iken 2021 yılı Nisan ayında 16 milyar 917 milyon lira açık verdi. 2020 yılı Nisan ayında 26 milyar 151 milyon lira faiz dışı açık verilmiş iken 2021 yılı Nisan ayında 1 milyar 666 milyon lira faiz dışı fazla verildi.

BÜTÇE DENGESİ OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE 5 MİLYAR 863 MİLYON LİRA FAZLA VERDİ

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde 72 milyar 779 milyon lira açık vermiş iken 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde 5 milyar 863 milyon lira fazla verdi. 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde 17 milyar 483 milyon lira faiz dışı açık verilmiş iken 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde 73 milyar 374 milyon lira faiz dışı fazla verildi.