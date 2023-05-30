Nisan ayı enerji ithalatı faturası yüzde 36,3 azaldı Bir ülkenin enerji ithalatına ödediği tutar dış ticaret rakamlarına ve enflasyona direkt yansıyor. Türkiye de bu ithalatı azaltmak için kendi kaynaklarına yöneldi.

AA

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistikleri yayınlandı.

Buna göre, nisan ayında Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,8 azalarak 28 milyar 69 milyon dolar oldu.

Enerji ithalatını "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

7 milyar 783 milyon 865 bin dolardan 4 milyar 958 milyon 148 bin dolara

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,3 azaldı ve rakamsal olarak da 4 milyar 958 milyon 148 bin dolara geriledi. Geçen yıl nisan ayında bu rakam 7 milyar 783 milyon 865 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 36,3 azalmış oldu.

Ham petrol ithalatı

Öte yandan, ham petrol ithalatı nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 33,7 azalarak 1 milyon 998 bin 740 tona geriledi.