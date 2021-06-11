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    Nisan ayı sanayi üretimi açıklandı

    TÜİK verilerine göre sanayi üretimi yıllık yüzde 66 oranında artış gösterirken aylık olarak da yüzde 0,9 azaldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.06.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 10:07
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    Nisan ayı sanayi üretimi açıklandı

    TÜİK, şubat ayı sanayi üretimini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 66,0 arttı.

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 72,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 26,6 yükseldi.

    Nisan ayı sanayi üretimi açıklandı #1

    SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,9 AZALDI

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı.

    Nisan ayı sanayi üretimi açıklandı #2

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