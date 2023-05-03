Nisan ayı ÜFE'si açıklandı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 52,11, aylık yüzde 0,81 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ÜFE bilgisini paylaştı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 52,11, aylık yüzde 0,81 arttı.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 105,50 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 48,24 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 63,87, imalatta yüzde 48,24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 50,27 ve su temininde yüzde 72,84 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 41,11, dayanıklı tüketim malında yüzde 50,57, dayanıksız tüketim malında yüzde 72,13, enerjide yüzde 49,93 ve sermaye malında yüzde 51,46 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık yüzde2,54 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,42 artış, imalatta yüzde 2,54 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 16,98 azalış ve su temininde yüzde 1,63 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,26 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,32 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,57 artış, enerjide yüzde 9,72 azalış ve sermaye malında yüzde 3,07 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 16 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 1,03 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 116,52, içecekler yüzde 113,06, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 93,61 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 22 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık en yüksek azalış; yüzde 16,98 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, yüzde 5,37 ile tütün ürünleri, yüzde 3,46 ile ham petrol ve doğal gaz alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 4,74, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 4,13, gıda ürünleri yüzde 4,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.