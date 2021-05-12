Nisan ayında konut satışları arttı

Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %124,1 artarak 95 bin 863 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu konut satışına dair verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre,Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %124,1 arttı.

İSTANBUL ZİRVEDE

Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 260 konut satışı ve %20,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 126 konut satışı ve %9,5 pay ile Ankara, 5 bin 505 konut satışı ve %5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 9 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Gümüşhane oldu.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI ARTTI

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 138,6 artış göstererek 66 bin 651 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 14 bin 28 konut satışı ve yüzde 21,0 pay ile ilk sırada yer aldı.

YABANCILARA KONUT SATIŞLARI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 416,1 artarak 4 bin 77 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan ayında ilk sırayı 2 bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara, 197 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Bursa izledi.