Nisan enflasyon rakamları açıklandı

Nisan ayı enflasyon oranı belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 17,14, aylık yüzde 1,68 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin tüketici ve yurt içi üretici fiyatlarını açıkladı.

TÜFE'de 2021 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,70 artış gerçekleşti.

MART AYI ENFLASYONU

Enflasyon mart ayında aylık yüzde 1,08, yıllık yüzde 16,19 artış göstermişti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Nisan ayında TÜFE'nin yüzde 1,79 artmasını bekliyordu. Buna göre bir önceki ay yüzde 16,19 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,27'ye çıkacağı hesaplanıyordu. Enflasyon artışı beklentinin altında gerçekleşti.

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