Nizip ilçesi, ihracat performansı ile 39 ili geride bıraktı Gaziantep'in Nizip ilçesinden ocak-kasım döneminde yapılan dış satım 39 ilin ihracatından daha fazla.

AA

Nizip, Gaziantep'in tarım ve sanayisiyle öne çıkan bir ilçesi konumunda.

Nizip, yılın 11 aylık döneminde 240 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Nizip'ten ocak-kasım döneminde 39 ilin ihracatından fazla dış satım yapıldı.

Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt, ilçenin son yıllarda ihracatta önemli bir ivme yakaladığını belirtti.

Nizip'in ihracatını artıran etmenler

Özyurt, 2012'den itibaren düzenledikleri yurt dışı gezileri, ilçede gümrük müdürlüğü kurulması ve Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) faaliyete geçmesinin ihracatın artmasına önemli ölçüde katkı sağladığını ifade etti.

İlçede gıda, sanayi ve ticaret ön planda.

"11 aylık dönemdeki ihracat 240 milyon dolar"

Özyurt, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Nizip'in yılın 11 aylık dönemdeki ihracatının 240 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, bu rakamın 39 ilin ihracat tutarından fazla olduğunu belirtti.

Nizip ilçesinin yarıştığı iller

Nizip'in, Şanlıurfa, Diyarbakır, Rize, Burdur, Kırşehir ile yarış halinde olduğuna, ayrıca 16 ilin toplam ihracatından fazla dış satım yaptığına dikkati çeken Özyurt, şunları kaydetti:

Nizip'in 2011'de 25 milyon dolar olan ihracatı 2022'de 280 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatımız 11 yılda 12 kat artırmıştır. İlçemizde ihracat yapan firmalarımızın sayısı da artmaktadır. TİM tarafından yayınlanan ilk 1.000 ihracatçı araştırmasında Oda üyesi firmalar yer almaktadır. Oda, 10 yılda 23 defa KOSGEB destekli yurt iş gezisi düzenlenmiş olup, 20 ülkeye 634 kişiyle yurt dışı fuar ve organizasyonlara katılım sağlamıştır.

"İkinci OSB geliyor"

Nizip 2. OSB çalışmaları başlatılmış ve müteşebbis heyet oluşturulmuştur. Nizip'in sanayisinin gelişmesiyle birlikte üretim, istihdam ve dış ticaret merkezi olma potansiyelimiz de güçlenmektedir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)