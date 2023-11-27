İkinci el araç satışı için devreye girmişti! Nöbetçi noterlerde 2 milyon 374 bin işlem yapıldı Noterlerde, artan talebe cevap verebilmek için nöbetçi noter uygulaması başlamış ve hafta sonu da vatandaşlara hizmet verilmişti. Bu kapsamdaki işlemlerin 6 Nisan 2019'dan bugüne 2 milyon adeti geçtiği açıklandı.

AA

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nin ortak çalışması sonucunda 6 Nisan 2019'da noterliklerin hafta sonu hizmet vermesini sağlayan "nöbetçi noterlik" uygulaması başlatılmıştı.

Nobetçi noter uygulamasıyla daha çok otomobil satışları talepleri yerine getiriliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Noterler Birliği ile ortak çalışma sonucunda 6 Nisan 2019'da başlatılan ve noterliklerin hafta sonu hizmet vermesini sağlayan "nöbetçi noterlik" uygulamasına Mart 2020'de koronavirüs salgını nedeniyle 1,5 yıl ara verildi.

Salgın tedbirlerinin kaldırılmasının ardından aynı uygulama 31 Temmuz 2021'de yeniden başlatıldı.

2 milyon 374 bin 653 işlem

Nöbetçi noter uygulaması kapsamında bugüne kadar 2 milyon 374 bin 653 işlem yapıldığı bildirildi.

Otomobil satış ve tescil işlemleri yapıldı

Nöbetçi noterlerde bugüne kadar 1 milyon 593 bin 290'ı ikinci el araç satışı, 163 bin 140'ı da ilk tescil işlemi olmak üzere 2 milyon 374 bin 653 işlem gerçekleştirildi.

Hafta sonu 10.00-16.00 saatlerinde açık

Nöbetçi olarak belirlenen noterler, tüm iller ile bazı ilçelerde hafta sonu 10.00-16.00 saatlerinde öğle tatili vermeden hizmet sunuyor.

Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesinden öğrenilebiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)